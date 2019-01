Der Vertrag ist richtig und wichtig

Brauchen Deutschland und Frankreich ein neues Freundschaftsabkommen? Schließlich steht im Élysée-Vertrag von 1963 alles drin, was auch heute noch zwischen den einstigen „Erbfeinden“ Gültigkeit hat. Ein zeitloses Dokument der Aussöhnung war Charles de Gaulle und Konrad Adenauer gelungen. Historisch in seiner Bedeutung nach drei Kriegen, die die Nachbarländer gegeneinander geführt hatten. Emmanuel Macron und Angela Merkel haben nicht den Ehrgeiz, die Vorgänger zu übertrumpfen.

Sie wollen vielmehr nach einer Phase der Aussöhnung nun ganz offiziell eine Phase der Partnerschaft beginnen. Und zwar in einer deutlich komplexer gewordenen Welt. Probleme wie der Klimawandel kamen 1963 noch nicht vor. Im Aachener Vertrag wird das Thema zumindest erwähnt, auch wenn Deutschland und Frankreich gerade bei dieser Jahrhundertherausforderung vage bleiben. Leider. Andere heikle Fragen wie die Flüchtlingspolitik kommen in den 16 Seiten erst gar nicht vor. Dennoch ist das neue Abkommen wichtig und richtig. Denn es zeigt, dass die beiden Partner Europa voranbringen wollen.

Es stimmt, dass Merkel Macron nach dessen europapolitischer Grundsatzrede an der Sorbonne erst einmal im Stich gelassen hat. Es stimmt auch, dass der Aachener Vertrag hinter den Erwartungen zurückbleibt. Aber dass er zustande kam, ist ein Signal. Gerade in Zeiten, in denen US-Präsident Donald Trump Spekulationen über einen Nato-Austritt nachgesagt werden. In denen sich die Briten auf einen harten Brexit zubewegen und in denen die Rechtspopulisten in mehreren Ländern die Europawahlen gewinnen könnten.

Gerade jetzt müssen Deutschland und Frankreich Verantwortung übernehmen – gegen die USA und jene, die die EU kaputt machen wollen. Ihnen müssen die Nachbarn ihre Vision eines erneuerten Europas entgegensetzen. In der Verteidigungspolitik ist dies schon konkreter geworden. In anderen Bereichen herrscht noch Nebel. Es gibt noch viel Arbeit. Der Aachener Vertrag ist ein erster Schritt, andere müssen folgen.