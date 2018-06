Der Ukraine entgleitet der Osten

Maskenmänner in Tarnanzügen stoppen die sechs Luftlandepanzer am Rand der ost-ukrainischen Ortschaft Kramatorsk. Der Konvoi kommt nicht weiter. Offenbar verhandeln die prorussischen Maskierten mit den Besatzungen der Panzer. Das Verteidigungsministerium in Kiew hat die Soldaten gegen die Separatisten geschickt. Immer mehr Schaulustige drängeln sich am Straßenrand. Plötzlich ruft jemand: „Die Armee ist mit dem Volk!“ Die Menge jubelt, als die Soldaten mit gesenkten Köpfen aus ihren Fahrzeugen steigen. Einer der Maskierten sagt kalt: „Gut. Die Panzer können wir gebrauchen.“

Diese Szene von der Kapitulation oder dem Überlaufen ukrainischer Truppen zu den prorussischen Separatisten hat ein Amateurfilmer festgehalten. Später sieht man Bilder, auf denen drei Luftlandepanzer mit russischen Fahnen in die 15 Kilometer entfernte Stadt Slawjansk unterwegs sind. Das Verteidigungsministerium in Kiew bestreitet erst, dass Truppenteile desertiert seien. Der Panzereinsatz mit russischen Flaggen sei eine „Kriegslist“. Doch kurz darauf muss man die Niederlage und den Verlust der Militärfahrzeuge kleinlaut eingestehen.

Das ukrainische Militär bekommt ganz offensichtlich die Lage im Osten des Landes nicht in den Griff. Die Anti-Terror-Aktion, die eigentlich den prorussischen Separatisten in Kramatorsk, Slawjansk und anderen Orten in der Region um Donezk das Wasser abgraben sollte, ist gescheitert. Militärexperten gehen davon aus, dass es sich bei den professionell vorgehenden prorussischen Maskenmännern um Angehörige russischer Spezialeinheiten handelt.

Die Übergangsregierung in Kiew kann sich auf die Loyalität ihres Militärs nicht verlassen. „Die Stimmung innerhalb der Truppe ist so gespalten wie im Rest der Bevölkerung“, sagt Kristian Pester, Militärexperte bei der Forschungsgruppe Osteuropa der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. In vielen Einheiten dienen sowohl ukrainisch- als auch russischsprachige Soldaten. „Da prallen kulturelle Welten aufeinander. Und jeder hat einen unterschiedlichen Informationsstand, je nachdem, ob er russische oder ukrainische Medien verfolgt.“

Zudem habe Ex-Präsident Janukowitsch das Militär „verelenden“ lassen. Die Einheiten seien in schlechtem Zustand, schon die Versorgung der Truppe ein Problem. „Wenn auf der russischen Seite besser gezahlt wird, ist das ein Argument zum Überlaufen.“ Einen weiteren Schwachpunkt sieht Militärexperte Pester bei dem Verteidigungsministerium der Interimsregierung. „Dort ist man sich nicht sicher, wie man mit dem Militär überhaupt umgehen soll.“ Den Politikern fehle Erfahrung, sie hegten Misstrauen gegen die Führungsriege der Armee, die noch von Janukowitsch ernannt worden sei.

Die Übergangsregierung in Kiew steckt außenpolitisch noch in einem weiteren Dilemma. Am Donnerstag sollen in Genf die Gespräche über die Zukunft der Ukraine unter Beteiligung der USA, Russlands und der EU stattfinden. „Die ukrainische Führung will natürlich nicht schuld sein, dass diese Verhandlungen abgesagt werden“, sagt Miriam Kosmehl von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew. „Jeder falsche Schritt, jede tote Zivilistin vor einem ukrainischen Panzer könnte Moskau sofort einen Vorwand zur Militärintervention bieten“, so Kosmehl.

Überhaupt sei es problematisch, der Übergangsregierung Vorwürfe zu machen. „Seit dem Machtwechsel war kaum Zeit für Reformen. Erst kam die russische Annexion der Krim, nun explodiert der Osten.“ Trotz der Eskalation entschied sich das ukrainische Parlament am Mittwoch gegen die Verhängung des Ausnahmezustands.