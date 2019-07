Der Staatsfeind in den eigenen Reihen: Überblick über rechtsextreme Vorfälle bei der Polizei

Normalerweise rückt die Polizei an, wenn sich in der Stadt ein Protestzug zusammenfindet. Diesmal aber kamen die Demonstranten zur Polizei: Mitte Januar versammelten sich rund 150 Menschen vor dem 1. Polizeirevier auf der Frankfurter Zeil, um gegen strukturellen Rassismus und rechte Ideologie im Polizeiapparat zu demonstrieren. Der Ort des Protests war nicht zufällig gewählt: Das Revier der Mainmetropole steht im Zentrum eines Skandals um mutmaßliche rechtsextreme Netzwerke in der hessischen Polizei.

Die Affäre hatte mit rassistischen Drohschreiben gegen eine Rechtsanwältin begonnen, die unter anderem einen mutmaßlichen Islamisten sowie im Münchner NSU-Prozess einen Nebenkläger juristisch vertreten hatte. Private Daten der Anwältin waren zuvor in dem Revier auf der Zeil offenbar rechtswidrig von Beamten aus dem Polizeicomputer gezogen worden.

Inzwischen gibt es weitere Untersuchungen zu rechtsextremen Tendenzen im hessischen Polizeiapparat: Zwei Beamte sollen auf einer Kirmes in Mittelhessen rechtsextreme Lieder angestimmt haben und den sogenannten Reichsbürgern nahestehen. Mit drei weiteren Kollegen tauschten sie SMS-Nachrichten mit rechtsextremem Inhalt. Bei einem von ihnen wurde ein museal eingerichtetes Zimmer mit Wehrmachts- und SS-Uniformen gefunden.

Schon 2016 war eine Chat-Gruppe aus Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen aufgeflogen, die sich Bilder mit rechtsextremem Inhalt ausgetauscht hatten. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass ein hessischer Beamter polizeiliche Erkenntnisse an eine Rechtsextremistin weitergegeben hat.

Vorkommnisse wie diese machen Sicherheitspolitiker in der ganzen Bundesrepublik nervös. Es geht um die Frage, ob sich nicht nur in Hessen manche Polizisten vor allem als Freund und Helfer von Rechtsextremisten verstehen. Gibt es, möglicherweise sogar länderübergreifend, rechte Netzwerke in den deutschen Sicherheitsbehörden, die im informellen Kontakt miteinander stehen?

Einige Beispiele aus den vergangenen vier Jahren erhärten den Verdacht: So posieren etwa in Sachsen Polizisten mit rechtslastigen Aufnähern an ihren Uniformen, Verfassungsschützer engagieren sich bei Pegida und der AfD. In der Stadt Brandenburg läuft ein Beamter bei Neonazi-Aufmärschen mit, eine interne Untersuchung in der Polizei des Bundeslandes fördert 2015 mehrere Fälle rechtsextremer Tendenzen in den Behörden zutage. In Berlin droht ein Polizist in Briefen an 42 einschlägig bekannte Linksradikale, ihre Adressen an Rechtsextreme weiterzugeben. Ein Beamter vom Staatsschutz unterzeichnet seine SMS-Nachrichten mit 88, der Chiffre für „Heil Hitler“, ein anderer Polizist hat sich die Noten des Horst-Wessel-Liedes tätowieren lassen.

Verdachtsfälle im Süden

In Baden-Württemberg tauschen Polizisten in einer Chat-Gruppe Hitler-Bilder und Judenwitze, in Thüringen lässt sich ein Beamter auf einem AfD-Lehrgang mit einem T-Shirt der bei Rechten beliebten Modemarke Thor Steinar ablichten. In Bayern gerät eine Gruppe der Würzburger Bereitschaftspolizei in Verdacht, mit der rechtsextremen Anti-Antifa zu sympathisieren.