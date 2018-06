Der Spion in meinem Amt

Erst ein BND-Mitarbeiter, der Unterlagen unter anderem über den NSA-Ausschuss an die Amerikaner weitergereicht haben soll; jetzt ein zweiter mutmaßlicher Spionagefall – ausgerechnet im Zuständigkeitsbereich des Bundesverteidigungsministeriums! Der Generalbundesanwalt ermittelt. US-Botschafter John B. Emerson musste zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Tage zu einem ernsten Gespräch ins Auswärtige Amt. Die Aufregung in Berlin ist groß und führt zu immer heftigeren Irritationen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. CIA-Chef John Brennan sucht den Kontakt und telefoniert mit dem Bundeskanzleramt.

Worum geht es eigentlich? Ein Referent im Bundesverteidigungsministerium steht unter Spionageverdacht. Der Generalbundesanwalt lässt gestern Räumlichkeiten des Ministeriums durchsuchen und den Verdächtigen vernehmen. Ein Fall, der womöglich sehr viel brisanter sein könnte als der Fall des vergangene Woche enttarnten mutmaßlichen Doppelagenten. Es riecht nach Ärger für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. „Die USA müssen wieder mit uns eine gemeinsame Sicht darauf entwickeln, wie wir in Zukunft unsere Zusammenarbeit gestalten wollen“, reagiert die CDU-Politikerin gestern auf die Enthüllung: „Was dahintersteckt, ist noch nicht klar.“

Röttgen fürchtet Zerwürfnis

Eine Delegation des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags fürchtet nach Gesprächen in den USA zur Spionageaffäre ein dauerhaftes Zerwürfnis zwischen Berlin und Washington. Der Ausschussvorsitzende Norbert Röttgen (CDU) sagte am Mittwoch in der US-Hauptstadt, der durch die jüngsten Enthüllungen angerichtete Schaden sei erheblich, und es gebe auch keinerlei Anzeichen, dass sich die Haltung der Amerikaner in absehbarer Zeit ändere. Ein Spionage-Abkommen der USA mit irgendeinem Land hält Röttgen für unrealistisch.

Sind die beiden Fälle nur die Spitze des Eisbergs? Sind die Enttarnungen der Beleg dafür, dass die deutsche Spionageabwehr gefährliche Lücken hat? Nach einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ wurde der neue Fall vom „Militärischen Abschirmdienst“ (MAD) entdeckt. Angela Merkel steht unter Zugzwang. Die Kanzlerin hatte bisher immer versucht, trotz der Verstimmungen über die NSA-Affäre die deutsch-amerikanische Partnerschaft zu pflegen. Dass sie sich bereits am Rande ihrer China-Reise zu den Enthüllungen äußerte und von einem ernsten Vorgang sprach, zeigt die Verärgerung der Bundeskanzlerin.

„Mit dem zweiten Spionagefall wird die zaudernde Bundesregierung förmlich vorgeführt“, erklärte Grünen-Fraktions-chefin Katrin Göring-Eckardt. „Wir brauchen endlich eine ernsthafte und vollständige Aufklärung.“ Am heutigen Donnerstag will die Regierung die Abgeordneten im Parlamentarischen Kontrollgremium über ihre Erkenntnisse unterrichten. Die Linkspartei forderte Konsequenzen. „Militärspionage ist ein neuer Tabubruch. So sieht kein Bündnis auf Augenhöhe aus, erklärte Parteichefin Katja Kipping am Mittwoch.

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat indes Russland um eine Verlängerung seines Ende Juli auslaufenden Asyls gebeten. Alle nötigen Dokumente seien eingereicht worden, sagte Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Nicht beantworten wollte er die Frage, ob der 31-Jährige die russische Staatsbürgerschaft beantragen will.