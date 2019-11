Der Papst setzt richtige Akzente

Zwischen der Stadt Lindau und Ex-Stadtwerkechef Thomas Gläßer bahnt sich eine längere Auseinandersetzung an. Denn zwischen beiden ist heftig umstritten, ob Gläßers Entlassung vor knapp zwei Monaten rechtens war.

Gläßer soll sich private Vorteile auf Kosten der Stadtwerke verschafft haben. So kann man den Vorwurf zusammenfassen, den Anwalt Uwe Birk im Namen der Stadtwerke Lindau in einem 20-seitigen Schreiben an Gläßers Anwalt erhebt. Dieses Schreiben liegt der Lindauer Zeitung vor.