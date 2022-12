Der neue Sonderbevollmächtigte für Migration soll Abschiebungen vorantreiben

Eigentlich dürften die Grünen mit einem Politiker wie ihm kein Problem haben. Joachim Stamp habe ein großes Herz für Flüchtlinge, heißt es in Nordrhein-Westfalen. „Er interessiert sich wirklich für die Nöte der Menschen und er hilft ihnen auch“, sagt Thomas Shairzid von der Caritas-Flüchtlingshilfe Essen, der aus Kurdistan stammt und für die „Schwäbische Zeitung“ seit sechs Jahren die Verbindung in den Nordirak hält. Shairzid hat Stamp unter anderem bei einem Besuch der Flüchtlingscamps Mam Rashan und Sheikhan begleitet und erlebt, wie nahe ihm das Schicksal der Jesiden ging.

Dennoch sperrte sich das grüngeführte Außenministerium gegen die Berufung des FDP-Politikers zum Sonderbevollmächtigten für Migration – mit halbem Erfolg. Der 52-Jährige wird diesen Posten nun doch übernehmen, allerdings im Haus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie freue sich, „dass ich einen der erfahrensten Köpfe für die Aufgabe gewinnen konnte“, kommentierte die SPD-Politikerin diese Nachricht auf Twitter.

Das Ringen hinter den Kulissen um die Personalie Stamp lässt erahnen, was auf den früheren Integrationsministerin von Nordrhein-Westfalen zukommt. Er soll etwas vorantreiben, was bislang keiner Regierung so richtig gelungen ist: ausreisepflichtige Ausländer aus Deutschland abzuschieben. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich die drei Ampel-Parteien aus eine „Rückführungsoffensive“ verständigt, „um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern“. In der Praxis hatte dies bislang keine Konsequenzen, weil sich viele Staaten schlicht weigern, ihre Staatsbürger zurückzunehmen.

Hopplahopp wird sich dies nicht ändern lassen, das ist dem künftigen Sonderbevollmächtigen klar. Die Erfolge werden „sicherlich nicht von heute auf morgen zu sehen sein“, sagte er nach Bekanntgabe der Personalie in der ARD. Ein Teil seiner Aufgabe, die er Anfang kommenden Jahres übernimmt, besteht darin, Abkommen mit den Ländern abzuschließen, aus denen die meisten Migranten kommen. „Mehr reguläre und weniger irreguläre Migration ist das Ziel, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen“, erklärte Stamp in der „Welt am Sonntag“. Abkommen mit Afghanistan oder Syrien sind allerdings auch für ihn nicht denkbar.

Stamp war bis zur Landtagswahl in diesem Jahr Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Die Wahlniederlage machte ihn zum einfachen Abgeordneten, zugleich kündigte der promovierte Politologe an, den FDP-Vorsitz beim Landesparteitag im Januar abzugeben. Dass er als Minister gute Arbeit gemacht hat, attestieren ihm Kollegen über Parteigrenzen hinweg. „Er hat gute und kluge Entscheidungen getroffen“, sagt der SPD-Abgeordnete Serdar Yüksel, Vorsitzender des Petitionsausschusses im Landtag. Bei den Abschiebungen sei er nicht nur konsequent gewesen, er habe auch Augenmaß bewiesen. Gut integrierte Menschen hätten eine Chance bekommen, so Yüksel.