Der mutmaßliche Täter von Hanau war getrieben von Verfolgungswahn und Rassismus

Eine Stadt versinkt in Geld. Das zumindest konnte man am Gumpigen Donnerstag in Weingarten meinen. Alles glänzte, blinkte, protzte. Gold und Prunk wohin man auch blickte. Goldenes Konfetti flog durch die Luft. Dagobert Duck hielt sich an einem riesigen Goldklumpen fest und es wurde im wahrsten Sinne des Wortes mit Geld um sich geschmissen.

Über dem Rathaus stand auf einem großen Banner geschrieben: „Goldrausch in Weingarten – Wegen Reichtum geschlossen“.