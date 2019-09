Der Meeresspiegel steigt doppelt so schnell an

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen prognostiziert Düsteres: Der Klimawandel und seine Folgen könnten laut den Voraussagen der Experten zu einer lebensgefährlichen Bedrohung für Hunderte Millionen Menschen werden. Selbst wenn die Staaten den Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase stark reduzieren, werden die Konsequenzen der Erderwärmung „für Menschen und ihre Lebensgrundlagen herausfordernd sein“, warnte der Vorsitzende des Weltklimarates, Hoesung Lee.

Die Experten präsentierten am Mittwoch in Monaco einen neuen Sonderbericht zu Meeren und Dauerfrostgebieten im Zeitalter der Erderwärmung. Darin beschreiben die Fachleute das beschleunigte Schmelzen der Eismassen und einen nahezu unausweichlichen Anstieg des Meeresspiegels. „Die offene See, die Arktis, die Antarktis und das Hochgebirge dürften für viele Menschen sehr weit weg sein“, betonte Lee. „Aber wir sind von ihnen abhängig", sagte er.

Konkret heißt es beim Weltklimarat, dass Gletscher in Europa und anderen Regionen bis 2100 bei hohem Emissionsausstoß mehr als vier Fünftel ihrer Eismassen verlieren würden. Auch andere Schneefelder, Eis und Permafrost in Gebirgsregionen tauen immer mehr auf. Die Folge: Erdrutsche, Lawinen, Steinschläge und Überschwemmungen. In hoch gelegenen Risikozonen leben heute 670 Millionen Menschen, vier Millionen Kinder, Frauen und Männer sind in der arktischen Region beheimatet. Sie und die zukünftigen Bewohner dieser Gebiete werden Leidtragende des Klimawandels sein – viele von ihnen sind es schon.

Ebenso droht bis zum Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel um 60 bis 110 Zentimeter zu steigen, falls der Ausstoß der Treibhausgase weiter stark zunimmt. Die Gründe: das Schmelzen der Eismassen und die Erwärmung des Wassers.

Stürme und Riesenwellen

Selbst wenn die Menschheit die Emission der Gase massiv drosselt, könnte der Meeresspiegel um 30 bis 60 Zentimeter anschwellen. Ein steigender Meeresspiegel vermehrt Stürme, Riesenwellen und andere extreme Erscheinungen. Extremlagen, die früher einmal pro Jahrhundert zu verzeichnen gewesen seien, könnten bei zunehmenden Temperaturen ab der Jahrhundertmitte in vielen Regionen einmal pro Jahr registriert werden.

Besonders hart wird es die Menschen in den Küstenregionen treffen. Derzeit leben rund 680 Millionen Menschen in niedrigen Gebieten am Meer. Auf kleinen Inseln haben weitere Dutzende Millionen Menschen ihr Zuhause. Einige Inseln „werden wahrscheinlich unbewohnbar werden", prognostizieren die Forscher.