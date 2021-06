Nach dem Lockdown: So läuft der Tourismus im Allgäu wieder an

Schatten. Und später Licht. Steingraue Nebelschwaden kleben an diesem Maivormittag an den wiesengrünen Berghängen. Wie ein feuchtes Handtuch hängen schwere Wolken über den Gipfeln der Allgäuer Alpen. Es ist kalt und nass und ungemütlich. Erst am Nachmittag werden sich die Wolken verziehen, wird der Regen versiegen und die Sonne von einem bergseeblauen Himmel scheinen. Wenn man so will, dann ist das wechselhafte Wetterspiel dieses Tages ein Zeitraffer dessen, was viele Menschen seit Beginn der Pandemie mitmachen mussten. Lange war es ziemlich finster – jetzt gibt es am Ende dieser dritten Welle endlich einen Lichtblick. Auch für die stark von den bisherigen Einschränkungen gebeutelte Tourismusbranche.

Anna-Maria Fäßler sitzt auf einem karierten Sessel in der Lobby des Hotels Sonnenalp in Ofterschwang. Auf dem Holztischchen vor ihr flackern Kerzen, am Nebentisch trinkt ein Pärchen Prosecco. „Wir waren alle so aufgeregt wie vor einer Hochzeit“, sagt Fäßler, die Chefin des Luxushotels, das es seit mehr als 100 Jahren gibt. „Wir hatten so lange geschlossen. Endlich wieder öffnen zu dürfen, war etwas ganz Besonderes. Es war ein bisschen so, als hätte jemand das Licht angeknipst.“ Fäßler, eine zierliche Frau im schicken Hosenanzug, hält einen Moment inne, nimmt einen Schluck Wasser und fügt hinzu: "Die letzten Monate waren ein Alptraum. Ein schlimmer Alptraum. Wir haben unter dieser Situation seelisch alle sehr gelitten. Das muss erst wieder heilen." Ihre Miene verfinstert sich. Man merkt ihr an, dass sie wütend ist. Warum genau, das wird sie später noch erzählen.

Für die Gäste gelten strenge Regeln

Seit dem Freitag vor Pfingsten dürfen die Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze in Bayern wieder Touristen empfangen – wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Damit endet die monatelange Corona-Zwangspause, die der Branche massiv zugesetzt hat. Es geht also wieder los, wenn auch unter strikten Auflagen. In den Unterkünften gelten strenge Hygieneregeln, die Gäste müssen sich während ihres Aufenthaltes regelmäßig testen lassen, und wenn die Inzidenz drei Tage lang die 100er-Marke überschreitet, müssen die Gäste am übernächsten Tag wieder abreisen. In Baden-Württemberg dürfen Betriebe öffnen, die in einem Landkreis mit Inzidenzen unter der 100er-Marke liegen – unter Hygiene- und Testauflagen.

Angesichts dessen fragt man sich in diesen ersten Tagen des Tourismus-Neustarts ja schon: Wie haben die Hotels die lange Schließung verkraftet? Wie viele Mitarbeiter haben der Branche den Rücken gekehrt, weil sie keine Perspektiven mehr sahen? Und ist es eigentlich wieder da, dieses Urlaubsgefühl, das die Menschen so sehr vermisst haben?

Anna-Maria Fäßler steht auf und rückt auf einer Bank ein paar Kissen zurecht. „Dass die Hotels so lange schließen mussten, war schlichtweg diskriminierend“, sagt sie dann. „Mit unseren Maßnahmen und der Teststrategie hätten wir für mehr Sicherheit sorgen können als so mancher Industrie- oder Handwerksbetrieb. Die aber durften weiterhin geöffnet bleiben und ohne kontrollierte Einschränkungen weiter arbeiten.“

Es wird vom Staat immer auf die Finanzhilfen verwiesen, aber die sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Anna-Maria Fäßler

Die Maßnahmen des zweiten großen Lockdowns seien überhaupt nicht verhältnismäßig gewesen, findet Fäßler. „Wir haben mehrmals an Herrn Söder geschrieben. Aber er hat nicht geantwortet. Es wird vom Staat immer auf die Finanzhilfen verwiesen, aber die sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Ein Hotel wieder in Betrieb zu nehmen kostet mehrere Hunderttausend Euro

Wie groß dieser heiße Stein ist, zeigen die Zahlen. „Uns hat jeder geschlossene Monat 700 000 bis 800 000 Euro gekostet“, sagt Fäßler. „Und Einnahmen hatten wir in dieser Zeit keine.“ Diese Betriebskosten hat sie eingereicht – wie viel der Staat davon tatsächlich übernimmt, weiß sie aber noch nicht. „Wir rechnen leider nicht mit der vollen Höhe.“ Auch das Wiederhochfahren des Hotels mit 218 Zimmern war teuer. „Das hat uns eine Million Euro gekostet. Die Mitarbeiter mussten aus der Kurzarbeit geholt werden, die sechs Pools mussten aufgeheizt werden und wir haben für 300 000 Euro Ware – von Lebensmitteln bis hin zu Hygieneartikeln – bestellen müssen.“

Und noch ein Problem gibt es: Viele Mitarbeiter haben gekündigt. Derzeit gibt es im Hotel Sonnenalp 50 freie Stellen. Mit diesem Problem ist das Resort nicht alleine – die ganze Hotellerie hat damit zu kämpfen. „Wir haben etwa zehn bis 15 Prozent an andere Branchen verloren“, sagt Thomas Geppert, der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. „Und die Lage drohte sich sogar noch mehr zuzuspitzen. Wenn die bayerischen Hotels weiterhin geschlossen geblieben wären, dann wären sicher viele Mitarbeiter über die Grenze nach Österreich gegangen.“

Wir glauben, dass auch inzidenzunabhängige Öffnungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene möglich sind.

Man müsse nun zurück zur Normalität, fordert Geppert. „Wir glauben, dass auch inzidenzunabhängige Öffnungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene möglich sind.“ Und angesichts der aktuell deutlich sinkenden Zahlen plädiert Geppert dafür, nur noch bei der Anreise einen Test zu verlangen – und nicht alle 48 Stunden, wie das derzeit der Fall ist. „Natürlich steht die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter im Fokus. Aber die Konzepte, die wir erarbeitet haben, minimieren das Risiko einer Ansteckung ganz erheblich.“

Testerei macht den Urlaubern wenig aus - erfordert aber Planung

Eine gute Viertelstunde vom Sonnenalp-Resort entfernt tost das Wasser der Breitachklamm. Rechts neben dem Parkplatz, auf dem um die Mittagszeit trotz des Regens viele Menschen aus den Autos steigen und zur berühmten Felsenschlucht laufen, plätschert ein kleiner Wasserfall, auf den grünen Wiesen wachsen gelbe Frühlingsblumen. An einem Bushäuschen stehen Friederike Hänsel und Steven Rogalski, beide tragen Regenjacken und Wanderschuhe. Für das junge Paar aus Leipzig ist es der erste Urlaub seit Langem, fünf Tage verbringen sie im Allgäu, gerade sind sie aus der Klamm zurückgekommen und wollen nun ins Hotel. Zum Aufwärmen. „Wir waren so lange nicht unterwegs, der erste Urlaub nach Corona ist schon aufregend“, sagt Hänsel. Die aufwendige Testerei mache ihnen nichts aus – man müsse seinen Urlaub aber schon danach ausrichten. „Wenn man früh am Morgen mit der Seilbahn, für die man einen Test braucht, auf einen Gipfel will, dann muss man am Abend vorher eben eine Teststation suchen“, sagt Rogalski und zieht den Reißverschluss seiner Jacke nach oben. „Das muss sich erst einspielen.“ Dann verabschieden sich die beiden und steigen in einen roten Linienbus.

Nicht weit von der Breitachklamm entfernt liegt Oberstdorf, einer der bekanntesten Tourismusorte im ganzen Allgäu, ja, in ganz Bayern, mit mehr als 200 Kilometern Wander- und Radwegen, Bergbahnen und unzähligen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. An diesem nasskalten Tag sitzen ein paar Menschen mit dicken Decken auf den Terrassen der Cafés, andere spazieren mit Regenschirm durch die Fußgängerzone, schauen sich Wanderschuhe in den Schaufenstern an oder kaufen sich einen Snack zum Mitnehmen. Ein paar Schritte vom Marktplatz entfernt, befindet sich das Hotel Löwen & Strauss mit 25 Zimmern und zwei Restaurants. Eigentlich arbeiten dort 35 Mitarbeiter – derzeit ist etwa die Hälfte da. Zum einen, weil noch nicht so viele Zimmer gebucht sind und die Restaurants nur für Hotelgäste öffnen dürfen. Zum anderen, weil auch hier viele Angestellte gekündigt haben, um sich neu zu orientieren.

Schwierige Suche nach neuen Mitarbeitern

„Wir sind derzeit auf der Suche nach Mitarbeitern. Andere Länder, in denen es schon früher Öffnungen gab, haben uns Personal weggeschnappt“, sagt Hotelchef Peter Strauss. „Ab Ostern hat man gemerkt, dass ein Ruck durch die Belegschaft ging, einige sind dann nach Österreich oder Italien abgewandert.“ Strauss – Jeans, blauer Pulli, die Brille ins Haar geschoben – sitzt in der Lobby seines Hauses, auf dem Boden liegt ein Kuhfell, an den Wänden hängen Geweihe. Der Hotelier faltet die Hände vor der Brust und sagt: „Das wird uns alles noch lange nachhängen.“

Es gibt da in Deutschland einen richtigen Flickenteppich an Regeln. Ich würde mir da mehr Vereinheitlichung wünschen. Peter Strauss

Derzeit telefoniert Strauss viele Stunden lang mit verunsicherten Gästen, die wissen wollen, wo es in der Nähe Teststationen gibt, was sie in ihrem Urlaub alles machen dürfen und was weiterhin verboten ist. „Es gibt da in Deutschland einen richtigen Flickenteppich an Regeln. Ich würde mir da mehr Vereinheitlichung wünschen“, sagt Strauss, steht auf und geht in eines der Restaurants des Hauses.

Auf den weißen Stühlen liegen rote Kissen, von der Decke baumeln Kuhglocken, alte Skier trennen die Tische von der Bar. Strauss deutet auf die Trennwände, die er überall montiert hat. „Die haben wir extra vom Schreiner machen lassen. Etwa 60 000 Euro hat das gekostet.“ Trotz allem, trotz des finanziellen Aufwands, der Unwägbarkeiten und Auflagen, ist Strauss froh, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen. „Es waren harte Monate. Mir war der Austausch mit anderen Hotels immer wichtig. Da merkt man dann, dass man nicht alleine dasteht.“

Die große Sorge, die derzeit viele Hotelbetreiber haben, ist, dass sie wieder schließen müssen, wenn die Inzidenzen steigen. „In Kempten war das der Fall und die Gäste mussten wieder abreisen“, sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH, der Tourismus-Dachorganisation. „Hierzulande müssen wir mit einer inzidenzbasierten Öffnung zurechtkommen, während außerhalb Deutschlands eine konzeptbasierte Öffnung akzeptiert wird.“ Die Planungsunsicherheit sei noch groß.

Buchungen sind noch verhalten -Hoteliers hoffen auf den Sommer

Derlei treibt offenbar auch viele Urlauber um. Die Buchungen seien noch ein bisschen zurückhaltend, sagt Zehnpfennig. „Wohl auch deshalb, weil Urlaub in Österreich oder anderen Nachbarländern derzeit einfacher ist als in Bayern. Denn dort ist Urlaub unabhängig von Inzidenzwerten möglich.“ Die Tourismusexpertin blickt aber optimistisch auf den Sommer und hofft, dass er ähnlich erfolgreich wird wie der vergangene. „Im Sommer 2020, als alles geöffnet war, sind bei den Übernachtungen Werte wie 2019 erreicht worden. Und 2019 war ein absolutes Superjahr.“

Ich wache manchmal nachts auf und schaue mir die aktuellen Inzidenzzahlen an. Mich macht das wirklich nervös

Auch Anna-Maria Fäßler, die Chefin des Sonnenalp-Resorts, blickt zuversichtlich auf die kommenden Wochen. Im Juni sei das Hotel bereits sehr gut gebucht. Aber auch sie macht sich Sorgen darum, was passieren würde, wenn die Inzidenzen wieder steigen und das Hotel schließen müsste. „Wir sind ja kein Schuhgeschäft, das einfach die Tür zumachen kann“, sagt sie. „Ich wache manchmal nachts auf und schaue mir die aktuellen Inzidenzzahlen an. Mich macht das wirklich nervös“, erzählt Fäßler und öffnet eine Tür zum Garten der Anlage.

Mittlerweile ist es sonnig geworden, in einem der Pools planschen ein paar Kinder, Gäste in Bademänteln dösen auf den Liegen. „Platz ist der neue Luxus“, sagt die Hotelchefin und blickt über die Anlage hinüber zu den Berggipfeln, die sich aus dem Nebel geschält haben. Dann dreht sie sich um, geht ein paar Schritte und sagt schließlich etwas, das so gar nicht zu dieser Alpenidylle passen will: „Das dicke Ende kommt erst noch. Die Leute freuen sich jetzt, dass sie wieder ein Stück weit freier sind, aber ich mache mir Sorgen, wie das im Herbst weitergehen wird. Ich befürchte, dass bis dahin nicht genügend Menschen geimpft sein werden.“

Hotelchefin Anna Maria Fäßler. (Foto: Fäßler)

Fäßler grüßt ein paar Gäste, die vorbeigehen. Dann geht sie ein paar Stufen hinauf, bleibt noch einmal stehen und blinzelt in die Nachmittagssonne. Die schweren Wolken, die am Vormittag noch wie ein nasses Handtuch über den Bergen hingen, haben sich verzogen. Es ist warm geworden, man hört das Plätschern der Pools und das Pfeifen der Vögel. Viel Licht, wenig Schatten. Zumindest im Moment.