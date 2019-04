Der Kreml bestimmt Selenskyjs Spielraum

In der Ukraine kommt ein Mann ohne politische Erfahrung und ohne klares Programm ins höchste Staatsamt. Was Wolodymyr Selenskyj im Wahlkampf über die Beziehungen zu EU und Nato, die Beendigung des Krieges im Osten, die Verbesserung des Lebensstandards und den Kampf gegen die Korruption äußerte, ging über Allgemeinplätze kaum hinaus. Die Wahl war vor allem eine Abwahl von Petro Poroschenko. Der bisherige Amtsinhaber hat der der Korruption und dem allgegenwärtigen Missbrauch politischer Macht zu wenig entgegengesetzt.

Für Selenskyj wird nicht zuletzt entscheidend sein, wie viel Spielraum ihm der starke Mann im Kreml lässt. Wladimir Putin nutzte die Schwäche des Nachbarlandes, um sich die Krim zu nehmen und den unerklärten Krieg in der Ostukraine zu schüren. Er hat kein Interesse an einer wirtschaftlich erstarkenden, sich nach Westen orientierenden, demokratischen Ukraine. Und er hat die Mittel, einen Stabilisierungsprozess in Kiew, der nicht in seinem Sinne läuft, zu stören.

Die Ukrainer konnten sich frei entscheiden. Ob sie klug entschieden haben oder nur einem geschickt agierenden Populisten auf den Leim gegangen sind, ist längst nicht ausgemacht.