Der Kampf um das mächtige Amt beginnt

Die Christdemokraten haben bei der Europawahl deutliche Verluste erlitten. Dennoch meldet CSU-Politiker Manfred Weber Anspruch auf einen Topjob in der EU an. Für ihn muss es eine kurze Nacht gewesen sein. Doch der wenige Schlaf ist ihm nicht anzumerken. Nur ein paar Stunden nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union und den Einbußen seiner Europäischen Volkspartei (EVP) gibt sich der CSU-Politiker am Montagmorgen selbstbewusst. Strahlender Gewinner sei seine christdemokratische Parteienfamilie bei der Europawahl zwar nicht geworden. Er sehe jedoch einen „Führungsanspruch, den die EVP, den die Europäische Volkspartei hat“, sagt er vor einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Weber mit Führungsanspruch

Der Führungsanspruch gilt vor allem für Weber selbst. Er will Chef der mächtigen EU-Kommission werden. Bereits am Montagabend wollte er mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen über ein Bündnis im Parlament sprechen. Vor allem Grüne und Liberale dürften nach ihrem Höhenflug bei der Wahl mit breiter Brust in die Gespräche gehen.

Die EVP hingegen fuhr mit Weber als Spitzenkandidat ein schlechtes Ergebnis ein und verliert rund 35 Sitze. Dennoch bleibt sie die stärkste politische Kraft im Parlament.

Weber wird sich gegen einige Gegner behaupten müssen. Offensichtlichster Gegenspieler ist der Niederländer Frans Timmermans, der für die europäischen Sozialdemokraten als Spitzenkandidat angetreten war. Allerdings hat seine Parteienfamilie noch mehr Sitze verloren als die EVP. Entsprechend „bescheiden“ gab sich Timmermans in der Wahlnacht. Inhalte sollten vor Posten kommen. Weniger bescheiden trat die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager auf. In der Wahlnacht sagte sie erstmals deutlich, dass sie Kommissionspräsidentin werden wolle.

Weber, Timmermans, Vestager – damit es einer von ihnen wird, müssten sich zunächst einmal die EU-Staats- und Regierungschefs darauf einigen. Denn sie haben das Vorschlagsrecht. Anschließend muss das Parlament mehrheitlich zustimmen.

Sven Giegold, der als Spitzenkandidat der deutschen Grünen bei der Wahl angetreten war, stellt am Montag gleich klar, dass seine Partei Vorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihren Kollegen nicht einfach so abnicken wird: „Wir wollen, dass es ein Spitzenkandidat wird.“ Kandidaten, die bisher immer wieder als Alternativkandidaten genannt wurden, wären somit raus. Der Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, etwa, oder der niederländische Premier Mark Rutte.

Kurz bevor er zurück nach Brüssel fliegt, lässt Weber am Montagmorgen noch ein wenig die Muskeln spielen. Seine Parteienfamilie werde niemanden zum Kommissionschef wählen, der nicht vorher Spitzenkandidat war. Und ohne EVP wird es keine Mehrheit im Parlament geben. Damit kommt realistischerweise nur Weber selbst infrage.

Schon an diesem Dienstag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Gipfel zusammen, um über die Postenvergabe zu beraten. Dort unterscheiden sich die Mehrheiten von denen im Parlament. Vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron sieht Weber äußerst kritisch. Im für ihn besten Fall präsentiert Weber dann also schon eine starke Mehrheit.

Bereits bei der Organisation der von Weber geplanten Gespräche für Montagabend lief nicht alles glatt. Am Abend wurde nicht ausgeschlossen, dass sie erst am Dienstagmorgen stattfinden würden. Anschließend war bereits das nächste Treffen mit Parlamentspräsident Antonio Tajani sowie den Fraktionschefs angesetzt für Dienstagvormittag.

Sollte es zwischen den Staats- und Regierungschefs sowie dem Parlament keinen Konsens geben, droht eine monatelange Blockade.