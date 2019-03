Der IS ist besiegt – aber er bleibt gefährlich

Weil die Regie des Weißen Hauses es so wollte, musste die Siegesfeier schon vor der Einnahme des mutmaßlich allerletzten Herrschaftsgebiets des sogenannten Islamischen Staates (IS) am Ufer des Euphrat stattfinden. Wie schon häufig hatte US-Präsident Donald Trump vorschnell gehandelt – und den Triumph über die Terrormiliz am Freitagabend verkündet. Die schweren Kämpfe in der IS-Bastion Baghus waren zu diesem Zeitpunkt aber noch im Gange.

Die letzten Kämpfer des IS wollten sich lange Zeit noch immer nicht ergeben. Am Samstag und Sonntag kamen dann immer mehr IS-Kämpfer aus Tunneln unter dem Ort hervor und ergaben sich. Der Sprecher der kurdischen Miliz YPG sagte aber am Sonntag, in den unterirdischen Gängen könnten sich noch Kämpfer verstecken.

Der Widerstand der fanatisierten Dschihadisten ändert aber nichts an der Tatsache, dass das „Kalifat“, im Juli 2014 in der großen Moschee von Mosul proklamiert, zerschlagen worden ist. Der von der „New York Times“ einst als „teuflisch effizient“ beschriebene Terrorstaat war damals so groß wie Großbritannien, reichte von den Toren Bagdads bis in die Vororte von Aleppo und hatte mehr als acht Millionen Einwohner.

Die „hundertprozentige territoriale Niederlage“, so die überwiegend kurdischen „Syrisch-Demokratischen Kräfte“ (SDF) in ihrem Sieges-Tweet, bedeutet aber nicht, dass der IS in der Versenkung verschwindet. Immer wieder wies der Außenbeauftragte der SDF Adel Karim Omar am Wochenende darauf hin, dass „wir den Terror noch längst nicht besiegt haben“. Die Terrormiliz, warnte er, könnte in neuer Form wiederauferstehen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Donald Trump bekräftigten daher ihre Bereitschaft, den Kampf gegen die Terrorgruppen fortzusetzen.

Dennoch würden die IS-Terroristen „für immer Verlierer bleiben“, hofft Trump. Die Dschihadisten bestreiten das. Verloren, hatte IS-Sprecher Abu Hassan al-Muhajir bereits am vergangenen Mittwoch verkündet, habe man „nur nach westlichen Maßstäben“. Diese besäßen für „wirklich gläubige Muslime“ aber keine Gültigkeit. Die wirre IS-Logik lautet: Was immer die „Koalition der Ungläubigen“ auch tun werde – am Ende siege der „Islamische Staat“.

Der harte Kern ist ungebrochen

Wer sich davon überzeugen möchte, dass der harte Kern des IS ideologisch ungebrochen ist, sollte das von den SDF errichtete Internierungslager Al-Hol besuchen. In dem im kurdischen Nordosten Syriens errichteten Camp wurden 66 000 Zivilisten untergebracht, die aus der IS-Hochburg Baghus evakuiert wurden. Die Hälfte hat sich mit hasserfüllten Sprechchören als IS-Sympathisanten zu erkennen gegeben. Hinzu kommen mindestens 5000 gefangene IS-Kämpfer. Es gebe Tausende gefangen genommener Kämpfer aus 54 Ländern mit deren Kindern und Frauen, sagte Abdel Karim Omar nach der Schlacht von Baghus. Die seien eine „ernste Last und Gefahr“ für Syriens Kurden, weshalb sie von ihren Heimatländern zurückgeholt werden müssten. Der SDF-Außenbeauftragte verlangte „eine Koordinierung zwischen uns und der internationalen Staatengemeinschaft, um sich der Gefahr zu stellen“.

Schließlich seien einige Tausend Kinder von IS-Kämpfern mit der IS-Ideologie erzogen worden. „Wenn diese Kinder nicht umerzogen werden und in ihre Ursprungsgesellschaft integriert werden, sind sie die Terroristen von Morgen“, sagte Omar. Die Einschätzung des SDF-Offiziellen teilen fast alle westlichen Geheimdienste. Die Bereitschaft, IS-Aktivisten zurückzunehmen, ist bei vielen Staaten aber gering.