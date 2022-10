Der grüne Unternehmer Gottfried Härle hält die AKW-Frage für zu hoch gehängt

„Atomkraft. Keinen Tag länger!“, ist auf Plakaten zu lesen, mit denen die grünen Delegierten beim Parteitag in Bonn empfangen werden. Doch nicht alle Parteimitglieder sehen den geplanten Streckbetrieb so kritisch.

Wenn er notwendig sei, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, „dann können die Atomkraftwerke gerne noch ein halbes Jahr weiterlaufen“, sagt der Unternehmer Gottfried Härle, der seit 1987 Grünen-Mitglied ist. Für ihn ist es viel wichtiger, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben wird.

Herr Härle, wenn Sie beim Grünen-Parteitag die Redezeit von Winfried Kretschmann hätten, was wäre Ihre Botschaft an die Grünen?

Meine wichtigste Botschaft wäre: Die Grünen müssen rasch die Weichen stellen in Richtung Entlastung der Haushalte und der Unternehmer. Das hat absolute Priorität. Die entsprechenden Entscheidungen müssen jetzt gefällt werden.

Denn sowohl für Privatleute als auch für Unternehmer ist es wichtig zu wissen, wie es mit den Energiepreisen weitergeht. Wir brauchen Planungssicherheit.

Haben Sie Vertrauen, dass die Bundesregierung das noch rechtzeitig hinkriegt?

Das Bild der Ampel-Koalition in den vergangenen Wochen war tatsächlich alles andere als optimal. Aber daran waren sicherlich nicht allein die Grünen schuld, im Gegenteil.

Es gab Vorschläge, die richtig und zukunftsweisend waren, aber die wurden vom Koalitionspartner FDP blockiert.

Die Grünen haben zwar auch Fehler gemacht, beispielsweise bei der Gasumlage, aber die Liberalen sind trotz der gegenwärtigen Krisen nicht bereit, ihre Positionen infrage zu stellen. Aus der ursprünglichen Absicht der Ampel-Koalition, den Politikstil zu verändern, ist leider nichts geworden.

Sie haben vor ziemlich genau 30 Jahren den Unternehmerverband Unternehmensgrün mitbegründet. Wie fühlen Sie sich derzeit als Unternehmer bei den Grünen?

Gut aufgehoben. Die Haltung der Grünen in der Ampel-Koalition ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Partei bereit ist, die aktuellen Krisen anzunehmen und zu meistern. Die Grünen haben viele ihrer bisherigen Überzeugungen hintangestellt. Das rechne ich der Partei hoch an. Als Unternehmer schätze ich besonders die Bemühungen der Grünen, die erneuerbaren Energien voranzubringen. Das hat die Vorgängerregierung komplett verschlafen.

Schätzen Sie auch die Bereitschaft der Grünen, zwei Atomkraftwerke länger als geplant am Netz zu lassen?

Die AKW-Frage wird aus meiner Sicht viel zu hoch gehängt. Ich halte es nicht für das größte Problem, wenn zwei, von mir aus auch drei Atomkraftwerke noch einige Monate länger laufen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren. Viel wichtiger ist es, wie gesagt, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. Da hoffe ich sehr auf weitere Impulse der Grünen, um noch viel mehr Unternehmen in Deutschland zu entsprechenden Investitionen zu motivieren.

Der Streit um die Kernkraftwerke scheint Sie emotional nicht besonders zu berühren.

Nein, das tangiert mich nicht allzu sehr. Wenn der Streckbetrieb notwendig ist, um die Versorgungssicherheit gerade hier im Süden zu gewährleisten und Frankreich mit Strom auszuhelfen, dann können die Atomkraftwerke gerne noch ein halbes Jahr weiterlaufen. Diese Diskussion lenkt nur von der viel wichtigeren Frage der Zukunft der Energieversorgung in Deutschland ab.

Wäre es für Sie auch zweitrangig, wenn die Kernkraftwerke mit neuen Brennstäben noch viel länger am Netz blieben?

Nein. Am Grundsatzbeschluss des Atomausstiegs müssen wir festhalten. Wenn wir jetzt neue Brennstäbe kaufen würden, könnte dies zur Folge haben, dass sich der Umstieg auf regenerative Energien um Jahre verzögert, weil zu wenig Druck im Kessel wäre. Selbst das grün regierte Baden-Württemberg hinkt ja beim Ausbau der Windkraft hinterher. Kretschmann hat es leider bisher aufgrund des Widerstands der CDU auch nicht geschafft, eine Photovoltaik-Pflicht durchzusetzen, die über neue Wohngebäude hinaus geht.

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat sich dafür ausgesprochen, die deutschen Atomkraftwerke länger am Laufen zu halten – anstatt auf Energie aus Kohle zu setzen. War das ein Querschuss für die Grünen?

In der jetzigen Krisensituation werden sowohl Kohle- als auch Atomkraftwerke für eine jeweils festgelegte Zeit notwendig sein, um die Versorgungssicherheit kurz- und mittelfristig zu gewährleisten.

Das ist ein Dilemma für die Grünen, aber aus dem kommen sie derzeit nicht raus.

Bislang wurde den Grünen meist vorgeworfen, aus ideologischen Gründen an ihren Positionen festzuhalten. Inzwischen gesellt sich dazu der Vorwurf, zentrale Positionen allzu wendig aufzugeben. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?

Ich würde das nicht als Wendigkeit bezeichnen, das ist Verantwortungsbewusstsein. Wir erleben ja tatsächlich eine Zeitenwende, mit der so niemand gerechnet hat. Wenn bisherige Festlegungen, wie das Verbot von Waffenlieferungen in Konfliktgebiete, deshalb aufgegeben werden, widerspricht das nicht der grünen DNA. Grüne DNA ist aus meiner Sicht der Kampf gegen den Klimawandel. Und genau daran hält die Partei fest und treibt die anderen an.

Gehört auch der Natur- und Artenschutz zur grünen DNA? Naturschützer bezweifeln dies inzwischen mitunter.

Ich bleibe dabei: Positionen aufzugeben, um ein höheres Ziel zu erreichen, ist Verantwortungsbewusstsein. Um es am Beispiel klarzumachen: Wenn der Rotmilan in Baden-Württemberg weiterhin den Ausbau der Windkraft verzögert, dann braucht es andere Lösungen. Sonst wird irgendwann der Klimawandel dazu führen, dass der Rotmilan an sich kein gutes Leben mehr hat. Es geht nicht darum, den Artenschutz zurückzudrehen. Es bringt aber auch nichts, einzelne Tiere so umfassend zu schützen, dass andere wichtige Vorhaben nicht vorwärtsgehen. Da braucht es klare Prioritäten.

Noch mal zurück zu den Energiepreisen: Den Brauereien in Deutschland geht die Kohlensäure aus, weil wegen steigender Kosten zu wenig Düngemittel hergestellt werden – und somit das Nebenprodukt Kohlensäure entfällt. Wie kommen Sie damit klar?

In der Brauwirtschaft ist das tatsächlich ein riesiges Problem. Die Kohlensäure stammt zu 80 Prozent aus der Düngemittelherstellung. In meiner Brauerei haben wir allerdings vor circa 20 Jahren auf sogenannte biogene Kohlensäureprodukte aus einer Biogasanlage umgestellt.

Deshalb sind wir von diesem Problem nicht betroffen. Uns machen allerdings die steigenden Strompreise zu schaffen. Wir stellen uns auf eine Verdreifachung der Kosten im nächsten Jahr ein, obwohl wir auch selbst Strom mit eigenen PV-Anlagen produzieren.

Macht Wirtschaftsminister Habeck einen guten Job, wenn es darum geht, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen?

Habeck arbeitet mit Sicherheit sehr hart daran, gute Lösungen zu finden. Ich beneide ihn wirklich nicht um seinen Job. Allerdings sollte er schon in den nächsten Wochen klar sagen, mit welchen Entlastungen wir rechnen können. Der Staat kann sicherlich nicht alles abfedern, aber es ist wichtig, dass Unternehmer Klarheit haben.

Als Sie Habecks Bückling vor dem Emir von Katar gesehen haben, dachten Sie da: Das macht er für uns?

Ich bin kein so emotionaler Mensch. Ich dachte mir, er wird schon wissen, was er tut. Diese Geste wird ihm mit Sicherheit nicht leichtgefallen sein. Aber wenn es die Situation erfordert, ist es eben so. Wichtig ist, dass er gute Politik macht, auch für uns kleine Unternehmer.