Der Großen Koalition droht das schnelle Ende

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Am Mittwochnachmittag ist ein 28-jähriger Mann infolge eines Verkehrsunfalls auf der B29 bei Westhausen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.05 Uhr an der Einmündung der Aalener Straße in die B29. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der 28-Jährige nach links auf die B29 in Richtung Lauchheim abbiegen. Hierbei muss er ein Fahrzeug, das aus Richtung Aalen kam, übersehen haben. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.