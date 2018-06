Der Front National steckt in der Krise

Wenn Marine Le Pen in den vergangenen Jahren irgendwo aufgetreten ist, war Florian Philippot nicht weit. Der 35-Jährige war nicht nur Parteivize, sondern auch der „Einflüsterer“ der Chefin des Front National. Eine gefährliche Rolle, die mit den Wahlergebnissen stand oder fiel. Philippot verkündete am Donnerstag seinen Rückzug. „Es ist nicht nach meinem Geschmack, nichts zu tun, deshalb verlasse ich natürlich den Front National,“ begründete der Europaabgeordnete seinen Schritt im Fernsehen.

Der Stern des Absolventen der Elite-Verwaltungshochschule ENA begann nach der Niederlage Le Pens bei den Präsidentschaftswahlen zu sinken. Wochenlang verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Le Pen und ihrem Stellvertreter, bis die Parteichefin ihm alle Kompetenzen entzog und ihn so zum Parteiaustritt drängte.

„Entteufelung“ ist vorbei

Mit dem Abgang des bei den Parteimitgliedern ungeliebten Philippot ist auch die „Entteufelung“ der Partei vorbei, für die der Stratege stand. Nach den Jahrzehnten des für seine antisemitischen Parolen bekannten Übervaters Jean-Marie Le Pen hatte seine Tochter seit 2011 versucht, den FN aus der Schmuddelecke zu holen und ihn so auch für die Mitte der Gesellschaft wählbar zu machen.

Die Strategie ging zunächst auf: Der FN legte von Wahl zu Wahl zu und wurde bei der Europawahl 2014 zur stärksten Kraft in Frankreich. Im Wahlkampf 2017 fanden die nach außen hin weichgespülten „Frontisten“ sogar zum ersten Mal einen Verbündeten in dem Populisten Nicolas Dupont-Aignan, der Le Pen in der Stichwahl um das Präsidentenamt unterstützte. Dort holte die FN-Kandidatin zwar mit 10,6 Millionen Stimmen das beste Ergebnis für ihre Partei überhaupt, blieb aber mit rund 34 Prozent der Stimmen unter den eigenen Erwartungen. Vor allem ihr blamabler Auftritt im Fernsehduell gegen Wahlsieger Emmanuel Macron hinterließ seine Spuren. Deshalb fielen auch die Parlamentswahlen im Juni schlechter aus als von der Partei erhofft: Mit acht Abgeordneten verpassten die Rechtsradikalen den wichtigen Fraktionsstatus. Als Stimme der Opposition etablierte sich seither der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, während Marine Le Pen auf einer Hinterbank ein Schattendasein fristet.

Philippot verpasste den Einzug in die Nationalversammlung und besiegelte damit sein eigenes Schicksal. Auch die Strategie des Jungstars, auf den Ausstieg aus dem Euro zu setzen, gilt als gescheitert. „Marine Le Pen hat die Wahl verloren, weil sie für den Austritt aus dem Euro war“, sagt der Politologe Dominique Reynié. Eine Erkenntnis, die der Parteichefin nach ihrer Niederlage ebenfalls gekommen war. Für die Parlamentswahlen stellte sie deshalb das Thema Europa zurück und vollzog so eine Kehrtwende, die ihre Anhänger nicht nachvollziehen konnten. Hatte Le Pen doch selbst gesagt: „Wenn ich nicht aus der EU austrete, kann ich 70 Prozent meines Programms nicht umsetzen.“

Das muss sie nun nach dem Abgang ihres Vordenkers ganz neu formulieren. „Schluss mit der Rhetorik gegen den Euro und die Europäische Union. Zurück ist das große Thema Anti-Einwanderung und die Verteidigung des ewigen Frankreichs“, schreibt die Zeitung „Le Monde“. Eine Wende, die Le Pens Nichte Marion Maréchal-Le Pen freuen dürfte. Die 27-jährige Erzfeindin Philippots, die sich nach den Präsidentschaftswahlen vorübergehend aus der Politik zurückgezogen hatte, steht genau für einen solchen stramm rechten Kurs und will die Debatte über den Austritt aus dem Euro auf einen späteren Zeitpunkt vertagen.

Maréchal-Le Pen könnte nun wieder auf die Bühne zurückkehren und ihrer angeschlagenen Tante ernsthaft Konkurrenz machen. 2021 will die Partei entscheiden, wen sie als Kandidaten in die nächste Wahl schicken will. Marine Le Pen versicherte am Donnerstag trotzig: „Ich bin am besten platziert.“