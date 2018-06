Der Frieden kommt nach Kolumbien

Die kolumbianischen Konfliktparteien haben den entscheidenden Durchbruch zu einem Friedensvertrag erzielt und sich in der Frage der strafrechtlichen Verantwortung für die Farc-Rebellen geeinigt. Zugleich verkündeten Kolumbiens Staatschef Juan Manuel Santos, Rebellen-Chef „Timochenko“ und Kubas Präsident Raúl Castro am Mittwoch in Havanna den Fahrplan zur endgültigen Unterzeichnung des Abkommens. Dies soll spätestens am 23. März 2016 unterschrieben werden und damit den ältesten bewaffneten Konflikt auf dem amerikanischen Kontinent beenden. Erstmals nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg scheint damit das Ende des Konflikts in dem südamerikanischen Land zum Greifen nahe.

Die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) hatten sich als Bauernguerilla gegründet und 1964 zu den Waffen gegriffen, um die ungerechte Landverteilung mit Gewalt zu ändern und eine Agrarreform durchzusetzen. Die Auseinandersetzungen, an denen auch andere Rebellengruppen sowie vor allem rechtsgerichtete Paramilitärs beteiligt sind, haben mehr als 220000 Menschen das Leben gekostet. Bis zu sieben Millionen Kolumbianer hat der Konflikt zu Vertriebenen gemacht.

Die Frage der strafrechtlichen Verantwortung für die Guerilleros war das größte Hindernis, das Rebellen und Regierung aus dem Weg räumen mussten. Die Farc hatten während der fast drei Jahre dauernden Unterredungen immer darauf bestanden, Opfer und nicht Täter zu sein. Die Rebellen-Führung und die Verhandlungsdelegation in Havanna beriefen sich auf ein im Völkerrecht verankertes Recht zur Rebellion und lehnten es ab, für ihre Taten ins Gefängnis zu gehen.

Das nun erzielte detaillierte Abkommen zur sogenannten Übergangsjustiz sieht vor, dass für politische Straftaten eine weitreichende Amnestie gewährt wird. Für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Kriegsverbrechen wird es hingegen keinen Straferlass geben. Geiselnahmen und andere schwere Formen des Freiheitsentzugs sollen demnach ebenso geahndet werden wie Folter, Hinrichtungen sowie das Verschwindenlassen von Menschen. Wer seine Beteiligung an den Verbrechen einräumt, wird mit einer Strafe zwischen fünf und acht Jahren belegt. Für die Verfahren werden eigene Gerichte geschaffen, die mit Richtern aus Kolumbien und dem Ausland besetzt werden. Der Friedensvertrag muss noch von den Kolumbianern in einem Referendum gebilligt werden.

Es gibt kein Zurück

Die Tragweite der Übereinkunft erkennt man schon daran, dass Kolumbiens Präsident Santos und Farc-Chef Timoleon Jimenez alias „Timochenko“ eigens nach Kuba gereist waren, um die sogenannte Übergangsjustiz zu verkünden. „Wir sind Kontrahenten und stehen auf verschiedenen Seiten, aber heute gehen wir in dieselbe Richtung, in Richtung Frieden“, sagte Santos. „Spätestens in sechs Monaten von heute an werden wir den ältesten Konflikt in Kolumbien und auf dem ganzen Kontinent endgültig beenden“. Rebellenchef Timochenko: „Dieser Sieg darf dem kolumbianischen Volk nicht mehr weggenommen werden“. Beiden Konfliktparteien war klar, dass es kein Zurück mehr gibt.