Der Fall verlangt Aufklärung

Monatelang hatte der Boulevard kräftig die Empörung darüber geschürt, dass der Ex-Leibwächter von Chefterrorist Obama bin Laden unbehelligt in Deutschland lebe und nicht in seine Heimat gebracht werde. Der Druck auf Behörden und Politik war enorm, den Islamisten endlich fortzubringen.

Doch darf man dafür die Justiz austricksen, das zuständige Gericht täuschen – so wie es Bundespolizei, Bundesflüchtlingsamt und das NRW-Flüchtlingsministerium womöglich getan haben? Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte ein ums andere Mal versprochen, er werde dafür sorgen, dass in der Flüchtlingspolitik Recht und Ordnung wieder durchgesetzt werden. Der Eindruck steht im Raum, im Falle von Sami A. habe man es mit dem Recht nicht so genau genommen.

Doch darf es jetzt keinen Schlussstrich geben. Die genauen Umstände müssen akribisch aufgeklärt werden. Bestätigt sich der Verdacht, die politisch unbequemen Verwaltungsrichter seien hinters Licht geführt worden, um den Gefährder loszuwerden, darf das nicht ohne Konsequenzen bleiben.