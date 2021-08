Der ewige Veggie-Day

Die Grünen werden es mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, was aus ihrem 2017 vorgeschlagenen Veggie-Day geworden ist. Also jenem einzelnen Wochentag, an dem es in Kantinen der Republik kein Fleisch hätte geben sollen. Natürlich ist damals dagegen die Zentralstelle der deutschen Fleischhauer Sturm gelaufen. Denn was sollte der eintägige Fleischverzicht einmal pro Woche anderes sein als der amtliche Weltuntergang? Dass die Grünen noch immer existieren, ist vor diesem Hintergrund eine Laune der politischen Natur.

Nun hat ausgerechnet der Volkswagen-Konzern – stets von einem übermächtigen und der Currywurst nie abgeneigten Betriebsrat beseelt – eine Betriebskantine im sogenannten Markenhochhaus fleischfrei gemacht. Wenn nach dem Sommer dort wieder gegessen wird, dann also rein vegetarisch. Dem Vernehmen nach will der Konzern dann sogar noch nennenswerte Elektroautos bauen. Insofern wirken die VW-Manager wie die Erfüllungsgehilfen von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und viele fragen sich: Was kommt als nächstes aus Wolfsburg? Erneuerbare Energien? Bremsen der Erderwärmung?

Um jeden Zweifel zu zerstreuen: Wir treten dafür ein, dass jeder Mensch jedwedes Tier zu jedweder Gelegenheit essen darf. Es steht ja schon so im Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Von der Würde der Currywurst steht da nichts. Insofern könnte uns die Angelegenheit egal sein. Aber solange kein genießbarer Fleischkäse ohne Fleisch auf dem Markt ist, kann uns das nicht wurst sein. (nyf)