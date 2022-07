Der Euro gibt Stabilität

Die gemeinsame europäische Währung ist nicht gefährdet. Auch wenn ihr Kurs am Dienstag zeitweise unter einen Dollar sank. Vor zwei Jahrzehnten lag der Wert des Euro teilweise noch tiefer, danach war er aber auch lange deutlich stärker als der Dollar. So handelt es sich um momentane Schwankungen. Die grundsätzliche Stärke der Währung liegt in der wirtschaftlichen Macht des Euroraums und der EU, des neben USA und China größten Wirtschaftsblocks der Welt. Und im Alltag der Bürger wirkt die Währung stabilisierend, weil sie die Wechselkursrisiken zwischen den Mitgliedstaaten beseitigt hat.

Wer solche Sätze schreibt, muss sich auf Hohngelächter einstellen. Das jedoch ist unbegründet. Die momentane Schwäche des Euro hat auch gute Seiten: Beispielsweise schiebt sie den Export europäischer Produkte ins Ausland an, ermöglicht hiesigen Unternehmen Umsätze und sichert Arbeitsplätze. Europa hat kein Währungsproblem.

Wobei die aktuelle Lage unerwartet schwierig ist. Weil Corona die Weltwirtschaft durcheinander bringt, ist die Inflation auf gefährliche Höhen gesprungen. Nun erhöhen die Notenbanken die Zinsen, was auch die Kredite für Regierungen verteuert. Höher verschuldete Staaten wie Italien haben damit ein besonderes Problem, wobei die Lage in dieser Hinsicht augenblicklich noch beherrschbar erscheint. Gleichzeitig droht eine ökonomische Krise durch die ausbleibenden Lieferungen russischen Erdgases. Dabei sind hohe Zinsen zu Zeiten, in denen die Wirtschaft leidet, eigentlich eine ganz schlechte Idee. Diesen Widerspruch wird die Europäische Zentralbank kaum lösen können.

Das größte Problem aber stellt der Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine dar, den der Westen als Angriff auf seine eigene Freiheit interpretiert. Nun geht es um die Neuordnung der politischen und militärischen Macht in Europa, aber auch darüber hinaus. Wir erleben einen Sturm der Veränderung, einen Tsunami der Transformation. Der Euro gibt dabei zu Sorgen am wenigsten Anlass.