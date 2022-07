Der etwas andere Blick auf aktuelle Ereignisse. Mal lustig und mal frech, mal übertrieben und mal provokant. Aber immer mit einem Funken Wahrheit.

Wir können leider nicht umhin, auch an dieser lebensfrohen Stelle der Zeitung auf ein Thema zu sprechen zu kommen, das alte Freunde der D-Mark gerade besonders in Unruhezustände versetzt: die Schwäche des Euro.

Wenn wir Währungen als so eine Art Preisschild für Nationen und Kontinente verstehen, so steht Europa im Augenblick nicht besonders hoch im Kurs. Und gerade der Blick zu den Eidgenossen mit ihrem Schweizer Franken ist besonders schmerzhaft. Vor gut 15 Jahren musste man noch 1,67 Franken hinblättern, um einen Euro dafür zu kriegen. Heute genügen 99 Rappen. Der Euro hat also gut 40 Prozent seines Wertes eingebüßt.

Nun mag man sich fragen, warum das so gekommen ist. Die einfachste Erklärung lautet: weil der Eurokurs gefallen ist. Aber natürlich steckt da ein bisschen mehr dahinter. Allerdings wollen wir die entsprechenden Darlegungen den Koryphäen der Europäischen Zentralbank überlassen. Im Nachhinein finden sich ja immer Gründe, warum es falsch, richtig oder egal war, im Vornherein so oder so gehandelt oder nicht gehandelt zu haben.

Nach allem, was sich beobachten lässt, werden die Nachbarn aus der Schweiz bis auf Weiteres gut und günstig in deutschen Landen einkaufen können. Der handelsübliche Schweizer fühlt sich in Baden-Württemberg oder Bayern wie einst der deutsche Tourist in der Tschechoslowakei, als man noch was für seine D-Mark bekam. Etwa ein komplettes Menü samt sechs Glas Pilsner für dreifuffzig. Der Schweizer sagt indes: „Oh schönes Deutschland! Da ist mein Franken noch was wert!“ (nyf)