Der Ernährungsberater Karl Lauterbach

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist bekanntlich der erbittertste Feind aller Coronaviren. Er kann erst wieder ruhig schlafen, wenn er den allerletzten Virus-Krümel aus Deutschland vertrieben hat. Nebenbei hat er aber noch andere Gesundheitsprobleme auf dem Schirm. Vor Jahren schon hat der Sozi erkannt, dass Salz giftig sei. Deshalb ernährt er sich logischerweise salzlos. Wir können nicht ausschließen, dass Salz in Deutschland bald auf einer Sanktionsliste landet. Als Ausgleich soll ja Cannabis legalisiert werden.

Aber jetzt sind wir ein wenig abgeschweift. Aus gegebenem Anlass möchten wir nämlich darauf hinweisen, dass Karl Lauterbach auch den giftigen Zucker im Visier hat. Und das geht so: Bei einer Videoschalte mit allen deutschen Gesundheitsministern hat Lauterbach entdeckt, dass die Hamburger Kollegin und Parteifreundin Melanie Leonhard sich einen Schokoriegel zu Gemüte führte. So berichtet es jedenfalls die „Bild“-Zeitung. Der Bundesminister war darob so entsetzt, dass er der Hamburgerin eine veritable Standpauke hielt und sie darüber aufklärte, welche Menge an Gift sie gerade zu sich genommen habe. Im Kollegenkreis (d/w/m) sei das aber nicht richtig gut angekommen. Bei der nächsten Schalte hätten sich die Ministerinnen und Minister demonstrativ Süßigkeiten in den Mund gesteckt. Der Bayer Klaus Holetschek soll sogar das Etikett einer Cola-Flasche in die Kamera gehalten haben.

Was lernen wir daraus? Am besten gar nichts. Wir nehmen nur zur Kenntnis, dass niemand unsere Seuchen-Kassandra verstehen will. (vp)