Der Eiserne: Wolfgang Schäuble will bei der nächsten Wahl noch einmal kandidieren

Von einem auf den anderen Tag hat sich das Leben von Herbert Renz-Polster komplett gedreht. Plötzlich war all das, was für ihn selbstverständlich war, so anstrengend, als habe man ihm „Gewichte aufgepackt“.

Dinge wie Sprechen oder Spaziergänge wurden zur Herausforderung oder zur Unmöglichkeit. In einer Praxis zu arbeiten oder sie gar zu führen, war für den Kinderarzt nicht mehr denkbar.

„Ich war von heute auf morgen ein anderer Mensch“, sagt der 60-Jährige.