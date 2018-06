Der Brenner wird zum Brennpunkt

Die rot-schwarze Regierung in Wien ließ sich für die heikle Entscheidung wochenlang Zeit. Sie schien sich selbst nicht sicher zu sein, wie umfangreich das sogenannte „Grenzmanagement“ am Brennerpass ausgebaut werden soll. Sowohl im Inland als auch in Italien, namentlich in Südtirol, gibt es starken Widerstand. Erst am vergangenen Wochenende war es am Brenner zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Der Brenner zählt zu den wichtigsten Nord-Süd-Achsen Europas. Nord- und Südtiroler, die sich in der EU praktisch wiedervereint wähnten, erinnert die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an Zeiten schmerzhafter Trennung.

Dennoch wird jetzt der Zaun am Brenner definitiv gebaut: Helmut Tomac, Chef der Tiroler Landespolizeidirektion, gab am Mittwochnachmittag erstmals technische Details bekannt: So werden zunächst Stützpfeiler über eine Länge von 370 Metern errichtet. Ob und wann das Drahtgeflecht montiert werde, hänge davon ab, wie stark der Flüchtlingsstrom anschwelle und wie gut die Kooperation mit den italienischen Behörden funktioniere.

Außerdem werden vier Kontrollpunkte (drei auf der Autobahn und einer auf der Bundesstraße) eingerichtet. Für den Verkehr gilt Tempo 30. Der Schwerverkehr wird gleich nach dem Tunnel zu den Kontrollpunkten umgeleitet. Züge aus Italien werden am Grenzort Steinach angehalten und kontrolliert, da könne es „zu erheblichen Verzögerungen kommen“, sagte der Polizeichef. Die österreichischen Grenzpolizisten wollen eigentlich schon ab Franzensfeste (Südtirol) die Züge kontrollieren, doch Italien lehnt dies bislang energisch ab. Laut dem neuen österreichischen Innenminister Wolfgang Sobotka sollen die Arbeiten an den Kontrolleinrichtungen bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. Dann wäre Österreichs Südgrenze von Ungarn bis Italien gegen Flüchtlinge abgeriegelt.

Seit die Balkanroute geschlossen ist, befürchtet die Wiener Regierung eine Verlagerung der Flüchtlingsströme über Italien und Österreich Richtung Deutschland. Derzeit werden laut Polizeiangaben täglich etwa 50 illegal eingereiste Personen angehalten, in den nächsten Wochen rechnet man mit täglich bis zu 500. In diesem Jahr wurden 5100 Personen aufgegriffen, davon 2800 an der deutschen Grenze gestoppt und nach Österreich zurückgeschickt.

Nachbarschaftsstreit droht

Zwischen Wien und Rom droht nun ein Nachbarschaftskonflikt. Am Mittwoch reagierte Italiens Premier Matteo Renzi scharf: Österreich verstoße „auf unverschämte Weise gegen die europäischen Regeln, die Geschichte, die Logik und die Zukunft“. Es gebe für Grenzzäune keine Rechtfertigung. Österreichs Regierung bezweifelt jedoch, ob Italien in der Lage ist, die Meeresgrenzen ausreichend zu kontrollieren. Ähnlich scheint dies auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu sehen. Auf die Frage, was passiere, wenn Italien seiner Schengen-Verpflichtung nicht nachkomme, antwortete sie laut dem Magazin „Der Spiegel“: „Dann macht Österreich den Brenner dicht.“