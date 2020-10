Der Berliner Tiergarten-Mord ist in Russland kein Thema

Russland nimmt von dem Prozess in Berlin wenig Notiz. Der Kreml schwieg am Mittwoch, die Staatsagentur Tass berichtete betont neutral vor allem über die technischen Einzelheiten des Verfahrens. Die gemäßigt liberale Nesawissimaja Gaseta bezweifelte in einem Vorbericht, dass es der Staatsanwaltschaft gelingen könnte, eine Beteiligung russischer Geheimdienste zu beweisen. Und deutete an, der Georgier sei eher ein Opfer tschetschenischer Bluträcher geworden. Noch im vergangenen Jahr erregten die Nachrichten über die Verwicklung russischer Sicherheitsorgane in den Mord auch in Moskau Aufsehen. Aber längst hat in der öffentlichen Wahrnehmung der Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Heilung in der Berliner Charité die Todesschüsse im nahen Tiergarten verdrängt.

Den Tod eines tschetschenischen Ex-Rebellen in Westeuropa nimmt die politische Öffentlichkeit Russlands eher als Routine wahr. „Die Experten hier betrachten es keineswegs als Verbrechen, dass unsere Geheimdienste ähnlich wie die Israelis geflohene Terroristenführer im Ausland ausschalten“, sagt der kremlnahe Politologe Alexei Muchin der „Schwäbischen Zeitung“. Allerdings geriet bisher nicht der russische Sicherheitsapparat in Verdacht, sondern Ramsan Kadyrow, der Chef der Republik Tschetschenien, wenn ins Ausland exilierte Tschetschenen eines gewaltsamen Todes starben. Zuletzt wurde im Juli in Wien der Blogger Mamichan Umarow erschossen, ein Intimfeind Kadyrows.

Aber auch der meldete sich nur zum Fall Nawalny zu Wort. Vor ein paar Tagen schlug Kadyrow diesem sarkastisch vor, ihn auch als Auftraggeber seiner Vergiftung zu beschuldigen.