Preis-Schock an der Tankstelle: Ihre Meinung?

Der Griff zur Zapfpistole könnte künftig teuer werden. Doch bringt ein höherer Spritpreis wirklich mehr Umweltschutz oder belastet der Vorstoß vor allem einkommensschwache Familien? Und wie werden sich teurere Benzinpreise im Südwesten auswirken, wo viele Bürger auf ihr Auto angewiesen sind?

Diskutieren Sie mit. Schreiben Sie Ihre Meinung am Ende des Textes in den Kommentaren. Infrage kommen dabei selbstverständlich nur Meinungsbeiträge, die sich sachlich mit dem Thema beschäftigen und in angemessenem Ton eingebracht werden.

{element}

Thema: Spritpreis-Erhöhung sinnvoll?

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war für eine Benzinpreis-Erhöhung von insgesamt 16 Cent eingetreten - gemäß dem Programmentwurf ihrer Partei. Ein Teil davon sei schon erfolgt: „ 6 Cent Preiserhöhung gab es jetzt zum Jahresbeginn, weil erstmalig auch ein CO2-Preis auf Benzin eingeführt worden ist.“

war für eine Benzinpreis-Erhöhung von insgesamt 16 Cent eingetreten - gemäß dem Programmentwurf ihrer Partei. Ein Teil davon sei schon erfolgt: „ gab es jetzt zum Jahresbeginn, weil erstmalig auch ein worden ist.“ Kritik an ihren Plänen wiesen die Grünen zurück, denn die Koalition habe den CO2-Preis selbst beschlossen . Die schwarz-rote Bundesregierung mit den Ministern Scholz und Scheuer hatte die Bepreisung als zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel auch im Verkehr und bei Gebäuden eingeführt.

. Die schwarz-rote Bundesregierung mit den Ministern Scholz und Scheuer hatte die Bepreisung als zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel auch im Verkehr und bei Gebäuden eingeführt. Die Bundesregierung hatte im Zuge der CO2-Bepreisung bereits Entlastungen beschlossen : die EEG-Umlage sank mit Milliardenmitteln aus dem Bundesetat, außerdem gibt es Entlastungen bei der Pendlerpauschale für Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen.

: die EEG-Umlage sank mit Milliardenmitteln aus dem Bundesetat, außerdem gibt es Entlastungen bei der Pendlerpauschale für Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen. Wie viel Diesel und Benzin an den Tankstellen kosten, das hängt auch stark von den Rohölpreisen ab . Und obwohl zwischen den Lagerstätten der Ölförderländer wie Russland, Norwegen, den USA und Saudi-Arabien und der heimischen Tankstelle noch ein langer Verarbeitungsprozess steht, schlagen steigende Rohölpreise relativ schnell auf die Spritpreise durch — aktuell liegen die Ölpreise auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahren .

. Und obwohl zwischen den Lagerstätten der Ölförderländer wie Russland, Norwegen, den USA und Saudi-Arabien und der heimischen Tankstelle noch ein langer Verarbeitungsprozess steht, schlagen steigende Rohölpreise relativ schnell auf die Spritpreise durch — aktuell liegen die . SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach sich gegen steigende Benzinpreise aus. „Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind“, sagte Scholz. Auch Vertreter von FDP und Linke äußerten sich kritisch.

sprach sich gegen steigende Benzinpreise aus. „Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind“, sagte Scholz. Auch Vertreter von und Linke äußerten sich kritisch. Die Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Antje von Broock, kritisierte: „Statt wie einige CDU- und SPD-Politiker jetzt gegen Preissteigerungen an der Tanksäule zu wettern, käme es darauf an, Konzepte für die soziale Ausgestaltung des Preisinstrumentes zu machen.“

Nutzen Sie die Kommentarfunktion, um uns zu diesem Thema Ihre Meinung zu sagen. Eine Auswahl der Kommentare veröffentlichen wir auf Schwäbische.de.