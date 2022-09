Der Ärger im Land wächst

In wenigen Tagen soll die Gasumlage erhoben werden. Oder auch nicht. Der Widerstand wächst. Soll es besser einen Deckel auf den Gaspreis geben oder eine wie auch immer ausgestaltete Gaspreisbremse. Bei Verbrauchern und Unternehmen blickt niemand mehr durch, was die Bundesregierung in ihrem Streit um die einzelnen Komponenten am Ende ausbrüten wird. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Ampelparteien eher den Schlussspurt im niedersächsischen Wahlkampf im Blick haben als das Recht der Regierten auf verlässliche Hilfe in der Energiekrise. Aus Furcht vor der wachsenden Wut über die unsichere Lage preschen Politiker mit immer neuen Wendungen der Vorschläge vor und erreichen damit genau das Gegenteil: Der Ärger wächst landauf, landab.

Die sich abzeichnende Wirtschaftskrise in der Folge von Inflation, gestörten Lieferketten durch Corona-Maßnahmen und explodierenden Energiepreisen, das alles noch verschärft durch den Krieg in der Ukraine erfordert eigentlich Zusammenhalt – gerade in der Führungsetage und gerade in einer harten Zeit. Davon ist derzeit nicht viel zu sehen. Dabei drängt die Zeit.

Immer mehr Betriebe und Haushalte wissen nicht, wie sie die nächsten Wochen und Monate überstehen sollen. Sie brauchen Klarheit und Berechenbarkeit, gerade die Unternehmen. Nur so kann sich die Stimmung wieder bessern, die bekanntlich die halbe Miete der konjunkturellen Entwicklung ist.

Fast schon tragisch dabei ist, dass die Regierungen in Bund und Ländern mit Milliardenbeträgen schon sehr viel tun, um die hohe Kostenbelastung für Bürger und Unternehmen abzufedern und eine wahrscheinliche Rezession abzufedern. Aber die Botschaft wird nicht gehört, sondern wird vom parteipolitischen Kleinklein übertönt. Es wird also allerhöchste Zeit, sich zusammenzuraufen. Sonst bleibt die Glaubwürdigkeit des Kanler-Versprechens vom Unterhaken und dass niemand in dieser für viele existenziellen Krise allein gelassen wird, schnell auf der Strecke.