Denkzettel für Trump: Wie die Midterms die Erwartungen der Republikaner enttäuschen

Es sollte ein rauschendes Fest werden im goldenen Ballraum von Mar-A-Lago. In Erwartung einer „roten Welle“ bei den Zwischenwahlen hatte Donald Trumps Team ein Podium aufgebaut, hinter dem Sternenbanner Spalier standen. Eine pompöse Kulisse für den Führer der „Make-America-Great-Again“-Bewegung, der sich und seinen Einfluss auf die Rennen der 330 Kandidaten feiern wollte, die am Dienstag mit seiner Unterstützung angetreten waren.

Die einzige Welle, die am Wahlabend in Mar-A-Lago ankam, waren die Ausläufer des tropischen Sturms „Nicole“, der sich auf Florida zubewegte. Und der einzige Kandidat, der an diesem Abend einen großen Triumph feiern konnte, hieß Ron DeSantis. Der Gouverneur des Sonnenstaates hatte seine Wiederwahl mit fast sechs von zehn Wählerstimmen gesichert.

Trumps jüngerer Rivale erfolgreich

Als Trump hinter das Podium trat, war ihm die Feierlaune sichtlich vergangen. In seinen knappen Ausführungen erwähnte er den 30 Jahre jüngeren Rivalen nicht, in dem viele Republikaner die Zukunft der Partei sehen. Statt DeSantis zu gratulieren, sprach der Ex-Präsident über den Sieg Katie Britts im tief-republikanischen Alabama. Nicht gerade ein Indikator für den Erfolg der MAGA-Kandidaten, die Trump mit 50 Kundgebungen und 16 Millionen Dollar im Wahlkampf unterstützt hatte.

Ein besserer Gradmesser wäre das Rennen in Pennsylvania gewesen. Dort hatte sich Trump hinter Fernseh-Doktor Mehmet Oz gestellt, der mit dem Demokraten John Fetterman um den offenen Sitz im Senat rang. Und den Rechtsaußen Doug Mastriano, der in dem Wechselwählerstaat für das Gouverneursamt angetreten war. Trumps MAGA-Kandidaten scheiterten spektakulär.

Viele Swing-State verloren

„Dr. Oz“ führte zu keinem Zeitpunkt im Wahlkampf gegen einen Kandidaten, der im Mai einen Schlaganfall erlitten hatte und mehrere Wochen pausieren musste. Sichtbar überwältigt von seinen Gefühlen trat Fetterman im schwarzen Kapuzen-Pullover vor seine Anhänger in Pittsburgh.

Hinter dem Kandidaten leuchtet in Blau die Zahl 47 und in Rot 46 auf – der Stand des Herzschlagfinales um die Kontrolle im Senat. Ausgerechnet er, das Schlaganfall-Opfer, hat für die Demokraten einen Senatssitz in dem wichtigen Wechselwähler-Staat hinzugewonnen und damit vermutlich die Mehrheit gesichert.

Die Trump-Kandidaten für den Senat schnitten allesamt schlechter ab, als bei „Midterms“ zu erwarten war. Dieses Muster wiederholte sich in der Wahlnacht im Repräsentantenhaus. Dort hatten die Republikaner mit Zugewinnen von mehr als zwei Dutzend Mandaten gerechnet, dem Durchschnitt für eine Partei bei den „Midterms“, die nicht den Präsidenten stellt.

Knapper Wahlsieg für die Republikaner wahrscheinlich

Siegesgewiss hatte Kevin McCarthy bereits am Vorabend der Zwischenwahlen Interviews gegeben, in denen er ankündigte, Präsident Joe Biden vor sich hertreiben zu wollen.

Dafür bräuchten die Republikaner 218 Sitze. Nach Stand der Auszählung sagen die Modelle 219 +/- 13 Sitze voraus. Womit weiterhin die vage Chance besteht, dass die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Die amtierende Speakerin erklärte, ihre Partei habe „die Erwartungen über das ganze Land verteilt weit übertroffen“. Es müsse nun „jede Stimme gezählt werden.“

Auszählung könnte dauern

Wegen der komplizierten Regeln in einigen Bundesstaaten kann das Ergebnis auf sich warten lassen. Sollte es an einer Handvoll Rennen in Kalifornien hängen, könnte es Tage dauern, bis Klarheit besteht. „Die Qualität der Kandidaten macht einen großen Unterschied“, erklärt der konservative Kommentator Erick Erickson das unerwartet schwache Abschneiden der Republikaner. Und zeigt mit dem Finger direkt auf Trumps „Make-America-Great-Again“-Bewerber. „Das waren keine guten Kandidaten“.

Derweil ließ sich der republikanische Gewinner DeSantis in Tampa von seinen Anhängern mit „Zwei weitere Jahre“-Sprechchören feiern. Eine Anspielung auf eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2024. Eine volle Amtszeit als Gouverneur dauert vier Jahre.

Trump stichelt gegen Parteikollegen

Wie sehr Trump der Erfolg des populären Parteifreundes wurmt, lässt sich nicht nur daran ablesen, dass er in den vergangenen Tagen wiederholt gegen ihn stichelte. Trump hielt am Wahltag auch eine Warnung an den Rivalen bereit. Er könne über DeSantis „Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind“, sagte Trump. Er wisse mehr über ihn „als jeder andere – mit Ausnahme vielleicht seiner Frau.“