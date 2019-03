Denkzettel für Präsident Erdogan

Recep Tayyip Erdogan hat einen Denkzettel erhalten – die Frage ist, ob er ihn hinnimmt. Vor der Wahl hatte der türkische Präsident angekündigt, etlichen Oppositionsbewerbern die Mandate entziehen zu lassen.

Doch selbst wenn Erdogan den Sieg der Opposition mithilfe einer willfährigen Justiz einfach wieder kassiert, steht er vor schweren Problemen. Sein Hauptproblem liegt darin, dass er den Boom der vergangenen Jahre auf Pump finanzieren ließ. Das geht jetzt nicht mehr. Nötige strukturelle Reformen, zu denen auch eine Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz gehört, würden jedoch seine eigene Macht begrenzen.

Innenpolitische Probleme und die schlechte Wirtschaftslage könnten Erdogan zwingen, das Verhältnis der Türkei zum Westen zu verbessern. So könnte er eine Wiederannäherung an die USA einleiten. Auch in den Beziehungen zu Europa sind versöhnliche Gesten denkbar. Ein grundlegender Kurswechsel ist aber nicht zu erwarten.