Den Strommarkt jetzt reformieren

Der Strompreis in Deutschland hat sich an diesem Donnerstag halbiert. Was sich anhört wie eine gute Nachricht, markiert in Wahrheit den Wahnsinn, der seit Tagen an den europäischen Strommärkten tobt. Denn trotz der Halbierung kostete der Strom immer noch 540 Euro die Megawattstunde. Das zeigt aber auch, dass die 1000 Euro pro Megawattstunde, die am Freitag gehandelt wurden, nicht mehr rational zu erklären sind.

Eine Vermutung lautet: Am Freitag hatten die Händler erwartet, dass Gazprom kein Gas mehr durch die Nord-Stream-Pipeline schickt und gerieten in Panik. Als Gazprom am Montag den Hahn tatsächlich zudrehte, war die Panik verflogen, denn die Preise gingen in den Sinkflug.

Dass Strom derzeit so teuer ist, liegt an drei Gründen: Etwa die Hälfte der französischen Atomkraftwerke arbeitet nicht, durch die Niedrigstände im Rhein stockt die Versorgung von Kohlekraftwerken mit Kohle und Russland hat die Gaslieferungen nach Europa deutlich reduziert. Einer der drei Gründe allein hätte den Markt schon ins Schleudern gebracht, alle drei zusammen bilden einen perfekten Sturm.

Weil Strom aber das Brot der Neuzeit ist, kann keine europäische Regierung diesen Wahnsinnspreisen lange zuschauen, weil keine Volkswirtschaft einen solchen Kostensprung beim wahrscheinlich wichtigsten Gut der Welt verkraften kann. Dabei gleicht jeder Eingriff in diesen Markt einer Operation am offenen Herzen. Verbilligt etwa allein Deutschland den Strom, führte das dazu, dass dieser billige Strom auch in die Nachbarländer geht.

Ein Eingriff muss also europäisch erfolgen – und da bestehen dann doch erhebliche Zweifel, ob die Regierungen mit ihren total unterschiedlichen Interessenslagen das hinbekommen. Einfacher, aber umso teurer sind Ausgleichszahlungen für die Stromkunden. Mehrere europäische Staaten gehen diesen Weg bereits. Das große Problem könnte sein, dass ein außer Kontrolle geratener Markt mit immer höheren Preisen eben diese Erleichterungen schnell wieder zunichtemacht.