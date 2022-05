Den Laubwald effektiv fördern

Die Deutschen und der Wald. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Er soll naturnah sein – aber auch wirtschaftlich und produktiv. Er soll dem Klimaschutz und der Biodiversität dienen. Einigkeit herrscht in der Erkenntnis, dass es ihm schlecht geht. Was tun? Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat mögliche Fördermaßnahmen vorgestellt.

Bis 2026 will die Bundesregierung insgesamt 900 Millionen Euro zusätzlich in Klimaschutz und Biodiversität investieren. Ein Anfang, doch man sollte sich nichts vormachen: Langfristig sind noch viele Milliarden mehr notwendig. Unabhängig von der Förderhöhe ist aber auch wichtig, was gefördert wird. Nutzungsmoratorien oder dauerhafte -verzichte können ein sinnvolles Instrument sein. Aber nicht so, wie sie bisher größtenteils praktiziert werden – für Nadel- und Fichtenwälder.

Die haben für den Naturschutz eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Sie ist nur politisch leichter umsetzbar, weil sich mehr Wälder in staatlicher Hand befinden. Effektiv wäre es, solche Nutzungsbeschränkungen für Laub- und Buchenwälder gezielt zu fördern. Denn die spielen umgekehrt wirtschaftlich keine allzu große Rolle, ökologisch dafür umso mehr. Für „naturnahe Buchenwälder in öffentlichem Besitz“ hat sich die Ampel-Regierung dieses Ziel gesetzt. Sinnvoll wäre zusätzlich, privaten Besitzern ein entsprechendes Angebot zu machen – auch wenn’s kompliziert ist.