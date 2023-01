Den Eltern mehr Gehör geben

Das sind keine Einzelfälle mehr: Immer wieder geben Elternbeiratsvorsitzende in Baden-Württemberg resigniert auf. Nun also auch Michael Mittelstaedt nach nur einer Amtszeit.

An seinem Beispiel stellt sich eine ganz grundsätzliche Frage: Welchen Einfluss haben Eltern in einem Bundesland auf die Bildungspolitik, und welchen sollten sie haben? Auf jeden Fall mehr als aktuell.

In kaum einem anderen Politikfeld gibt es so starke Lobbygruppen wie in der Bildung. Es gibt Gewerkschaften und Verbände, die die Interessen der Lehrer allgemein vertreten. Hinzu kommen Lehrervertretungen fast jeder einzelnen Schulart – und von denen gibt es im Südwesten extrem viele.

Es gibt einen bunt besetzten Landesschulbeirat, einen Landesschülerbeirat, der für die Schüler einstehen soll – und einen Landeselternbeirat. Die lautesten unter diesen Akteuren erhalten in der Regel die meiste Aufmerksamkeit. Und laut sein können vor allem die, die eine vergleichsweise homogene Gruppe vertreten.

Das sind nicht die Schüler und auch nicht die Eltern. Denn ihre Vorstellungen von guter Bildung sind so unterschiedlich wie die Gesellschaft, die sie vertreten. Das führt zu Konflikten in diesen Gremien. Und es schwächt ihre Position im Meinungsstreit.

Wie kann ein Vorsitzender des Landeselternbeirats denn für alle Eltern im Land sprechen? Fragen wie diese dienen dazu, die Stellung der Eltern insgesamt zu delegitimieren.

Dabei sind sie ganz entscheidende Lotsen auf dem Bildungsweg ihrer Kinder. Zum einen ist ihr Erziehungsauftrag im Grundgesetz festgehalten. Zum anderen, und hier geht Baden-Württemberg noch weiter, beschreibt die Landesverfassung die Erziehung als gemeinsame Aufgabe unter anderem von Eltern und Staat.

Um dieser Gemeinschaftsaufgabe gerecht zu werden, müssen die Eltern aktiver werden. Sie dürfen mehr Mitsprache einfordern. Besonders dann, wenn sie für mehr als die Immer-Engagierten, also für einen Bruchteil sprechen. Unsere digital gewordene Welt bietet alle Möglichkeiten, um Elternmeinungen auch kurzfristig zu einem breiten Spektrum an Themen einzuholen.

Hier ist der Landeselternbeirat in der Pflicht, auch die Meinung jener Eltern einzusammeln, die weniger bildungsaffin sind, die nicht bei jedem Elternabend in der erste Reihe sitzen. Eine derart breite Teilhabe könnten auch Politiker nicht mehr beiseite wischen.