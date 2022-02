„Spaziergänger“: Keine Inhalte, sondern einfach nur: Dagegen!

„Wer die Demokratie angreift, hat mich als Gegner. “ Diesen Satz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag vor der Bundesversammlung geäußert. Seine Worte kommen – wie die Aufmärsche vor dem Privathaus von Ministerpräsident Kretschmann zeigen – zur richtigen Zeit und sie geben die richtige Tonlage vor.

Zur Demokratie gehören Protest, Kritik und auch Streit. Die sogenannten Spaziergänger stehen mit ihren Auswüchsen jedoch für eine Verwahrlosung von Demokratie, für den Versuch einer Aushöhlung der liberalen Gesellschaftsordnung.

Zu den Fehlern während der Pandemie zählt der anfängliche Umgang mit dieser Szene gemäß „wir zeigen uns verständnisvoll“, „wir geben niemanden verloren“. Für den harten Kern hätte es ein solches Angebot nie geben dürfen, das zeigt sich nun mehr als deutlich.

Diese Leute ignorieren Umgangsformen, kennen keine Regeln und Gesetze. Sie unterfüttern ihr Auftreten mit Verschwörungsgeschwafel, sie sind radikal und fanatisch. Das sollten auch alle Mitläufer bedenken, die sich offenbar von Widerstandsgebaren und narzisstischer Attitüde angezogen fühlen.

Ein inhaltliches Konzept gibt es ohnehin nicht, der gemeinsame Nenner ist das Dagegen. Gegen „die da oben“, gegen „die Medien“, gegen eine „Corona-Diktatur“.

Dass es in Wirklichkeit gar nicht um Corona geht, zeigt sich jetzt, wo das Ende der Beschränkungen naht, aber die Proteste an Schärfe und Geschmacklosigkeit zunehmen. Deshalb ist absehbar, dass die Demonstrationen weitergehen, dann gegen „die Klimalüge“, „den Genderwahnsinn“ oder sonst was.

Dass sie mit ihren Aufmärschen vor Privathäusern der ohnehin zunehmenden Gewalt gegen Politiker Vorschub leisten, macht betroffen. Die Demonstranten unterliegen allerdings einem Trugschluss: Sie wähnen sich in der gesellschaftlichen Mehrheit, sind in Wirklichkeit jedoch eine bedauernswerte Minderheit, in Teilen unterwandert und vereinnahmt von Rechts.

Im Namen aller Demokraten sei ihnen gesagt: An uns kommt ihr nicht vorbei.