Demokraten sichern sich bei den Midterms die Mehrheit im US-Senat

Joe Biden meldete sich vom anderen Ende der Welt, um Catherine Cortez Masto zu ihrem Wahlsieg in Nevada zu gratulieren. „Amerika hat bewiesen, dass es an die Demokratie glaubt“, erklärte der Präsident am Rande des Gipfels asiatischer Staaten in Kambodscha, nachdem er mit der wiedergewählten Senatorin telefoniert hatte.

Die einzige Latina im US-Senat war kurz zuvor bei der Auszählung der Stimmen in dem Wechselwählerstaat an dem Republikaner Adam Laxalt uneinholbar vorbeigezogen.

Vizepräsidentin kann mit ihrer Stimme für Mehrheit sorgen

Mit der Bestätigung ihres Siegs durch die Associated Press hatte Cortez Masto den Demokraten 50 Sitze in der Kammer gesichert. Am Freitagabend hatte der frühere Astronaut Mark Kelly seinen Sitz gegen Blake Masters in dem anderen bis dahin noch nicht vollständig ausgezählten Senatsrennen im Südweststaat Arizona verteidigt.

Da Vizepräsidentin Kamala Harris in Patt-Situationen mit ihrer Stimme für eine Mehrheit sorgen kann, brauchen die Demokraten nun nicht mehr die Stichwahl in Georgia zu gewinnen, um die Kontrolle über den Senat zu behalten.

Die Frage nach den richtigen Kandidaten

Biden streute in einem Interview mit CNN Salz in die Wunden der Republikaner, die zu Beginn des Wahlkampfs zu den „Midterms“ mit 53 Sitzen im Senat gerechnet hatten.

„Das spiegelt die Qualität unserer Kandidaten wider“, nahm der Präsident Bezug auf eine Aussage des republikanischen Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell, der Kritik an der Kandidatenauswahl seiner Partei geübt hatte. „Sie sind alle mit demselben Programm angetreten.“

Der Republikaner hatte die Aufstellung kontroverser MAGA-Kandidaten („Make America Great Again“) wie Laxalt in Nevada, Masters in Arizona, Mehmet Oz in Pennsylvania, Herschel Walker in Georgia und Doug Bolduc in New Hampshire beanstandet, die alle in Bundesstaaten angetreten waren, die Republikaner gewinnen konnten – zumal bei Midterms, bei denen die Partei des Präsidenten im historischen Durchschnitt fünf Sitze im Senat und zwei Dutzend Mandate im Repräsentantenhaus verliert.

Wer ist Schuld bei den Republikanern?

Trump-Verbündete im Senat versuchen Minderheitsführer Mitch McConnell die Schuld für das Wahldebakel in die Schuhe zu schieben. „Die alte Partei ist tot“, erklärte der republikanische Senator Josh Hawley aus Missouri. Es sei „Zeit, sie zu begraben. Bauen wir etwas Neues auf.“ Der Führer der MAGA-Bewegung hält an seinen Plänen fest, am Dienstagabend in Mar-A-Lago erneut seinen Hut für das Weiße Haus in den Ring zu werfen.

Senatsführer Chuck Schumer feierte auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz die wieder errungene Mehrheit. Die Wähler hätten „antidemokratische, extremistische MAGA-Republikaner zurückgewiesen“. Es gebe nun eine „Brandschutzmauer“, die etwa ein nationales Abtreibungsverbot verhindere. US-Präsident Biden hat darüber hinaus eine Mehrheit, seine Kandidaten für Richter- und Regierungsjobs sowie außenpolitische Verträge ohne Probleme im Senat bestätigt zu bekommen.

Unklarheit bei Mehrheit im Kongress

Am Sonntag blieb weiter offen, ob die Republikaner die am Wahltag sicher geglaubte Mehrheit im Repräsentantenhaus sichern können. Nach Stand der Auszählung könnten am Ende fünf Kopf-an-Kopf-Rennen in Arizona und Kalifornien darüber entscheiden, wer die 218 Sitze für die Führung im neuen Kongress errungen hat. Nach den Konsequenzen der historischen Midterms für seine Präsidentschaft befragt, erklärte Biden, er fühle sich gut. „Ich freue mich auf die nächsten Jahre.“