„Hochjagen“: Aussage von Klimaaktivistin Neubauer zu Öl-Pipeline sorgt für Streit

In einem Video auf Instagram spricht die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer davon, eine Pipeline „in die Luft zu jagen“. AfD-Vertreter interpretieren das als Aufruf zur Gewalt, Neubauer verweist auf einen gleichlautenden Buchtitel. Die Kontroverse lenkt den Blick auch auf eines der größten Pipeline-Projekte der Welt.

Mehr als 1400 Kilometer lang soll sie einmal werden, die East African Crude Oil Pipeline, kurz EACOP. Damit wäre sie die längste Rohöl-Leitung der Welt, 216.000 Barrel Rohöl soll sie pro Tag von zwei Ölfeldern im Süden Ugandas zu einem neuen Ölterminal an der Ostküste Tansanias transportieren. Beide Länder, die jeweils am Projekt mit staatlichen Investitionen beteiligt sind, versprechen sich davon laut Aussagen der Regierungen einen Beitrag im Kampf gegen die Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

In Uganda, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, geht die staatliche Ölgesellschaft von Gewinnerwartungen von jährlich 1,4 bis 2,9 Milliarden Euro in der Branche aus. Im Februar ging der Auftrag für den Bau an den französischen Ölkonzern „Total Energies“. Kostenvoranschlag: Zehn Milliarden Euro.

AfD-Politiker zeigen Neubauer an

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer griff das Projekt in einem Instagram-Video auf, sagte lachend auf Englisch: „Wir planen, eine Pipeline in die Luft zu jagen“. Reaktionen erfolgten schnell. Die stellvertretende Bundessprecherin der AfD, Beatrix von Storch, sprach von „Ökoterrorismus“ und ließ verlautbaren, sie habe bereits Strafanzeige gestellt.

„Es droht ein Klimaterrorismus, eine grüne RAF“, erklärte Storch. Auch ihr Parteikollege und stellvertretender Fraktionschef Norbert Kleinwächter erstellte Anzeige und meldete sich zu Wort: „So eine Gewaltankündigung öffentlich zu verbreiten, ist kein Scherz mehr.“

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter reagierte Neubauer auf Anschuldigungen mit dem Verweis auf ein Buch des schwedischen Humanökologen Andreas Malm mit dem Titel „How to blow up a Pipeline“. Malm fordert Klimaaktivisten dazu auf, radikaler zu werden. Er vertritt die These, dass Sabotage eine legitime Form des Protests sein könne.

„Jesus Maria, es ist ein Buch“, schrieb Neubauer im entsprechenden Tweet. Später erklärte sie auf Twitter, wer sich informiere, stelle fest, dass die Pipeline noch nicht existiere. „Wir wollen, dass die Baupläne abgeblasen werden.“ Tatsächlich befindet sich das Projekt nach der erst kürzlich erfolgten Auftragsvergabe in der Anfangsphase.

Öl-Pipeline in Zeiten der Klimakrise?

Die von Neubauer verwendete englische Phrase „to blow something up“ kann auch mit „etwas aufbauschen“ oder „etwas hochspielen“ übersetzt werden. Tatsächlich dürfte durch die Aufregung um ihr Video die Aufmerksamkeit für die geplante Pipeline steigen - worüber sich Fridays-for-Future-Aktivisten freuen.

„Der eigentliche Skandal an der Sache ist ja, dass wir mitten in einer Klimakrise denken, es sei die richtige Idee, eine meilenweite Ölpipeline zu bauen“, sagt Jaron Immer, Sprecher der Bewegung in Baden-Württemberg. Bisher habe es kaum Debatten um das Projekt gegeben, genau dafür sei es aber an der Zeit. Zur Aussage Neubauers betont Immer, es sei wichtig, „zu sagen, dass die Pipeline noch nicht steht. Wir wollen, dass sie gar nicht erst gebaut wird.“

Umwelt- und Klimaschützer protestieren bereits seit Beginn der ersten Planungen gegen die EACOP. Die zusätzliche Förderung von fossilen Brennstoffen ist angesichts der weltweit vereinbarten Klimaziele ohnehin umstritten. Zusätzlich müssen für den Bau der Röhre zwischen Daressalam und dem kenianischen Mombasa unter anderem Straßen und Brücken im größten und ältesten ugandischen Nationalpark, dem Murchison-Falls-Nationalpark, gebaut werden.

Dort leben unter anderem über 2700 Afrikanische Elefanten, die durch Straßen und Brücken in ihren Wanderungsbewegungen gestört werden könnten. Entlang der gesamten Pipeline reihen sich weitere Natur- und Landschaftsschutzgebiete. NGOs kritisierten zudem, dass bis zu 120.000 Menschen enteignet und zwangsweise umgesiedelt werden müssten.