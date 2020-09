Debatte um Geschlechtergerechtigkeit bei UN-Vollversammlung

Für Fußballfans ist die Sportschau am Samstagabend ein Begriff. Und für Lauchheimer Sportfreunde ist die Sportschau-Stammtischrunde im Gasthaus Thamasett ein Muss. Seit Jahrzehnten gibt es den Sportschau-Stammtisch. Diesmal war der Arzt Friedhelm Bernreiter mit in der Runde, um eine Geldspende von 657 Euro in Empfang zu nehmen. Sie ist zur Förderung der von ihm betreuten Immigranten in der Stadt bestimmt.

Aus diesem Grund waren Diskussionen über Sportergebnisse und die Tabellen in der Bundesliga außen vor, der Fernsehapparat ...