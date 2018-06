Debatte um Entschädigung für DDR-Häftlingsarbeit

Der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen hat am Mittwoch das Maßnahmenpaket zur Sicherheitslage am Bahnhof und Prinzengarten in abgeänderter Form mit 23 Ja- und sieben Gegenstimmen beschlossen (wir berichteten). Darin enthalten sind eine hellere Beleuchtung der Unterführung am Bahnhof sowie ein hellerer Bodenanstrich der Unterführung und eine bessere Ausleuchtung des Parkplatzes hinter dem Bahnhof mit Gesamtkosten in Höhe von außerplanmäßig veranschlagten 30 000 Euro.