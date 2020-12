Debatte über Einschränkungen für Corona-Geimpfte

Um zwei Uhr nachts aufstehen, um zur Arbeit zu gehen? Für viele Berufsanfänger mag das eine abschreckende Vorstellung sein. Nicht so für Niklas Grieser. Der Ochsenhauser ist Mitte zwanzig und hat sich an das frühe Aufstehen gewöhnt. „Es geht, man kann sich damit arrangieren. Dafür hat man nach der Arbeit noch was vom Tag. Ab mittags habe ich dann Freizeit“, sagt Niklas Grieser.

Im Sommer hat er seine Meisterprüfung abgelegt. Er ist nun Bäckermeister, wie schon sein Vater und sein Großvater vor ihm.