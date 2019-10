Debatte der US-Demokraten: Biden fahrig, Warren unter Druck

Die grün-schwarze Landesregierung will durch eigene Ziele für einen besseren Artenschutz das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ überflüssig machen. Die Maßnahmen, die im Volksbegehren gefordert werden, gehen deutlich über das hinaus, was im gleichnamigen Volksbegehren in Bayern enthalten war und das inzwischen in ein Gesetz gegossen wurde. Was das nun in Baden-Württemberg heißt und wie es weitergeht – ein Überblick.

Was schlägt die Landesregierung beim Pestizideinsatz im Vergleich zum Volksbegehren vor?