David Cameron, der schweigsame Südenbock

Mitten im politischen Tumult um den anstehenden Brexit hat die BBC am Montag den ersten Teil einer TV-Serie über die Europäische Union ausgestrahlt. Die Dokumentation zeichnet Großbritanniens Entfremdung vom europäischen Projekt nach, bis hin zum Morgen des 24. Juni 2016, an dem die Brexit-Entscheidung feststand. Im ersten Serienteil unter dem Titel „we quit“ („Wir geben auf“) vermittelten die meisten Gesprächspartner, von EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über die früheren Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy und François Hollande, bis zum niederländischen Regierungschef Marc Rutte, im Grunde nur eine Botschaft: David Cameron ist an allem schuld.

Auf der Insel sehen das viele genauso. Je mehr von Unruhen und von Kriegsrecht im Fall des Chaos-Brexit die Rede ist, je schriller die Politiker über die an diesem Dienstag bevorstehenden Abstimmungen streiten, desto dringlicher wird ein Sündenbock gesucht. Der in der Öffentlichkeit weitgehend schweigende Ex-Premier Cameron bietet sich für die Rolle an.

Im Jogging-Outfit abgepasst

Am Tag, nachdem die Regierung sich Mitte Januar bei der Abstimmung über den geplanten EU-Austrittsvertrag eine historische Niederlage eingehandelt hatte, passten ihn Reporter vor seinem Haus im edlen Londoner Stadtteil Notting Hill im Jogging-Outfit ab. Er unterstütze Premierministerin Theresa May bei der Suche nach einem Kompromiss, gab Cameron zu Protokoll und fügte hinzu: „Ihr wäre nicht damit geholfen, wenn ich dauernd meinen Kommentar dazu gebe.“

Ob er bedauere, das Referendum überhaupt veranstaltet zu haben? „Nein, ich bedauere das nicht. Ich hatte etwas versprochen und habe das umgesetzt. Mir tut Leid, dass wir verloren haben. Und die Schwierigkeiten und Probleme bei der Umsetzung des Ergebnisses, die bedauere ich.“ Sprach’s und lief den Reportern im Dauerlauf davon, was die Kameraleute natürlich filmten.

Da war es wieder, jenes Bild vom Verantwortlichen auf der Flucht, das sich viele Briten von ihrem früheren Regierungschef gemacht haben. Fair ist das nicht, schließlich gehört der Rücktritt nach einer Niederlage in der britischen Politik zum guten Ton. Auch das selten durchbrochene Schweigen spricht eher für den heute 52-Jährigen.

Zu bewahrheiten scheint sich indes, was man vorab schon zu wissen glaubte: Dass dem finanziell unabhängigen Sohn eines Börsenmaklers und Ehemann einer kleinadeligen Geschäftsfrau der Abschied von der Macht nicht sonderlich schwerfiel. Ab und zu hört man von lukrativen Redeauftritten in den USA. Cameron bekleidet Beraterposten bei einer Gentechnik- und einer Finanzfirma, beide ebenfalls in den USA. Er engagiert sich für die Alzheimer-Forschung, für Armutsprojekte in Afrika, für den freiwilligen Bürgerdienst junger Leute – allesamt Projekte, die ihn auch in seiner Amtszeit schon beschäftigt hatten.

Gerade 50 geworden, kaufte sich der Vater von vier Kindern – der schwerbehinderte Ivan starb 2009 sechsjährig, die anderen sind heute zwischen 14 und 8 Jahre alt – für den Garten seines Landhauses einen bestens ausgestatteten Schäferwagen für 25000 Pfund (29000 Euro). Darin bastelt er an seinen Memoiren, für die ihm der Verlag rund 800000 Pfund (920000 Euro) versprochen hat. Im Herbst soll das Buch auf den Markt kommen.

Die Arroganz des Tony Blair

In die Geschichte eingehen wird Cameron als Mann, der Großbritanniens Platz in Europa aufs Spiel setzte – und verlor. „Alle Interviewpartner fragten uns: Warum hat er das gemacht?“ berichtet BBC-Dokumentarfilmerin Norma Percy. Camerons Begründung, er habe es nun mal zugesagt, überzeugte wenige, jedenfalls nicht François Hollande: „Es wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass ein Wahlversprechen nicht gehalten wird.“ Genau jene Arroganz der Mächtigen ist den Briten über die Jahrzehnte immer wieder aufgestoßen, bei den Eliten des Kontinents ebenso wie in der eigenen politischen Klasse.

Das betrifft nicht zuletzt den früheren Premierminister Tony Blair. Der angeschlagene Labour-Chef ging 2005 in die Unterhauswahl mit dem Versprechen, das Volk über die damals diskutierte EU-Verfassung entscheiden zu lassen. Als aus der Verfassung der Lissaboner Vertrag geworden war, setzte Labour ihn ohne Referendum durch. Für den Bruch des Wahlversprechens genierte sich Blairs Nachfolger im Amt des Premierministers, Gordon Brown so sehr, dass er das Vertragswerk separat von allen anderen Staats- und Regierungschefs unterzeichnete.

In der Europapolitik folgte Cameron dem Rezept seiner Vorgänger von Margaret Thatcher bis Gordon Brown: ignorieren, schlechtreden, gelegentlich Reformen predigen. Der Nation den Nutzen und die Bedeutung der EU zu erläutern, unterließ er. Ein schweres Versäumnis, gewiss. Er teilt es mit allen wichtigen Protagonisten der britischen Politik des vergangenen Vierteljahrhunderts.