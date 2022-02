Das zeigt der ADAC-Mobilitätsindex 2022

Mit dem Mobilitätsindex will der ADAC ein Bewertungssystem etablieren, das zeigen soll, wie sich Deutschland in den vergangenen Jahren verkehrspolitisch entwickelt hat. Über 1500 statistische Merkmale aus den Jahren 2015 bis 2019 hat der ADAC in den Mobilitätsindex einfließen lassen.

So funktioniert der Index:

Für die statistischen Merkmale hat der ADAC Daten von Ministerien, Verbänden und Unternehmen zusammengeführt. Beispielsweise die Anzahl der Autos in Deutschland oder die angebotenen Zugverbindungen. Diese Daten wurden mit mathematischen Methoden in den sogenannten Index überführt.

Das ist eine Kennzahl, die sich je nach Ausprägung der einzelnen in sie einberechneten Merkmale verändert. Jedoch fließen die einzelnen Merkmale nicht zu gleichen Teilen ein. Stattdessen hat der ADAC die einzelnen Merkmale unterschiedlich gewichtet. Für die Art und Weise der Gewichtung hat er seine haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder befragt.

So wird gewichtet:

Der Index, den Sie oben im Artikel finden, setzt sich aus den fünf Bewertungsdimensionen zusammen, die Sie unten sehen. Der ADAC gewichtet dabei so:

Verkehrssicherheit: 30 Prozent

Klima und Umwelt: 25 Prozent

Verfügbarkeit: 15 Prozent

Zuverlässigkeit 15 Prozent

Bezahlbarkeit: 15 Prozent

So liest man die Grafiken korrekt:

Grundsätzlich lassen sich die Werte in der Grafiken so lesen:

Werte < 100 bedeuten eine Verbesserung gegenüber der Ausgangssituation 2015.

Werte > 100 bedeuten eine Verschlechterung gegenüber der Ausgangssituation 2015.

Werte = 100 bedeuten keine Veränderung gegenüber der Ausgangssituation 2015.

Aus den Grafiken lassen sich also nur Trends bei den Veränderungen ablesen, keine konkreten Informationen über die tatsächliche Situation.