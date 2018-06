Das wird am Gründonnerstag interessant

Außenminister suchen bei Krisentreffen Lösung für Ukraine-Konflikt

Die Suche nach einer politischen Lösung für den Ukraine-Konflikt steht am Donnerstag im Mittelpunkt eines Krisengipfels in Genf. Daran nehmen die Außenminister der USA, Russlands und der Ukraine sowie die Außenbeauftragte der Europäischen Union teil. Angesichts erheblicher Differenzen rechnen Diplomaten allerdings nicht mit einem Durchbruch zu einer umfassenden Friedenslösung. Wenn sich die Minister auf eine gemeinsame Basis für weitere Verhandlungen verständigen könnten, wäre dies bereits ein wichtiger Erfolg, hieß es in Delegationskreisen.

Algerier wählen Präsidenten

Knapp 23 Millionen Algerier sind an diesem Donnerstag zur Präsidentenwahl aufgerufen. Als großer Favorit bei der Abstimmung in dem öl- und gasreichen Land an der nordafrikanischen Mittelmeerküste gilt Amtsinhaber Abdelaziz Bouteflika. Der 77-Jährige will trotz Gesundheitsproblemen fünf weitere Jahre regieren. Er ist bereits seit 1999 an der Macht in dem größten afrikanischen Flächenstaat. Unter politischen Beobachtern und Oppositionellen ist die mittlerweile vierte Kandidatur Bouteflikas umstritten. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, Teil eines korrupten Staatsapparates zu sein, der auch vor Wahlfälschung nicht haltmache. Mehrere Parteien haben zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen. Bouteflika selbst ist Mitglied der früheren Einheitspartei Nationale Befreiungsfront (FLN). Von den fünf Gegenkandidaten des Staatschefs werden allenfalls dem früheren Ministerpräsidenten Ali Benflis (69) Außenseiterchancen eingeräumt. Die Wahlergebnisse werden Freitag erwartet.

Bund und BKA stellen Daten zu Rauschgift und Drogentoten vor

Bundesregierung und Bundeskriminalamt stellen am Donnerstag in Berlin neue Daten zur Rauschgiftkriminalität vor. Dabei geht es unter anderem um die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr. Der „Spiegel“ hatte bereits berichtet, dass 2013 erstmals seit Jahren wieder mehr Menschen an illegalen Drogen gestorben sind. Im vergangenen Jahr seien 1002 Menschen aufgrund von Rauschgiftkonsum ums Leben gekommen, 2012 seien es 944 gewesen.

Frankfurt und Hannover wollen großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Eintracht Frankfurt und Hannover 96 wollen am Donnerstagabend jeweils einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen. „Wenn wir das gewinnen sollten, dann hätten wir es geschafft“, sagte Eintracht-Trainer Armin Veh einen Tag vor dem direkten Duell in der Commerzbank-Arena. Die Gäste haben drei Punkte weniger auf ihrem Konto, kommen aber mit dem Rückenwind des wichtigen 2:1-Sieges gegen den Hamburger SV nach Frankfurt. Dennoch meinte 96-Coach Tayfun Korkut am Mittwoch: „Ich warne vor zu großer Euphorie. Wir haben uns in eine Situation gebracht, die zwar entspannt wirkt, aber das kann sich nach einem Spiel wieder drehen. Wir sind absolut noch nicht durch.“

Köln und Ingolstadt kämpfen um deutschen Eishockey-Titel

Die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt spielen von diesem Donnerstag an um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Der Hauptrunden-Fünfte aus dem Rheinland startet um 19.30 Uhr als Favorit in die Final-Serie nach dem Modus „Best of Seven“. Die Bayern schafften als Neunter der Punkterunde überraschend den Sprung ins Finale. Nachfolger des früh gescheiterten Titelverteidigers Eisbären Berlin wird, wer als Erstes vier Partien für sich entscheidet. Das zweite Aufeinandertreffen wird am Samstag in Ingolstadt ausgetragen. Die Trainer der beiden Finalisten standen in der vergangenen Saison noch gemeinsam an der Bande. Ingolstadts Niklas Sundblad arbeitete als Assistenzcoach von Uwe Krupp.