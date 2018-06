Das wird am Freitag interessant

Abschluss

Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) beraten in St. Petersburg unter anderem über die Lage in Syrien. US-Präsident Obama will für einen Militäreinsatz gegen Syrien als Antwort auf den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen werben. Sein russischer Kollege Putin will dagegen den Westen von einem solchem Eingreifen ohne UN-Mandat abbringen.

Urteil

Das höchste Gericht der Niederlande entscheidet über eine Klage zu Srebrenica. Angehörige von drei ermordeten bosnischen Männern hatten den niederländischen Staat verklagt, da die damaligen niederländischen UN-Truppen sie den Serben ausgeliefert hatten. In der vorigen Instanz hatten die Kläger Recht bekommen

Qualifikation

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will am Freitag einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2014 machen. In einem Qualifikationsspiel trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Abend in München auf Österreich. Übrigens: Am Tag des Länderspiels gegen Österreich jährt sich ein Highlight der deutschen Fußball-Geschichte zum zehnten Mal: Rudi Völlers Wutausbruch im Interview mit TV-Urgestein Waldemar Hartmann. Nach einem 0:0 gegen Island war der damalige Bundestrainer explodiert. Die Nerven lagen blank.