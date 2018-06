Das wird am Donnerstag interessant

G20-Gipfel unter Leitung Russlands

Auf die Staats- und Regierungschefs der G20 wartet kein leichtes Programm beim Gipfel im russischen St. Petersburg. Eigentlich soll die Weltwirtschaft wieder auf stabilen Wachstumskurs gebracht werden. Aber Streit – nicht nur über Syrien – belastet das Treffen. Im Fokus dürfte dabei das angespannte Verhältnis zwischen Gastgeber Putin und US-Präsident Obama stehen. Die beiden liegen wegen „Whistleblower“ Edward Snowden im Clinch.

Energiewende

In Berlin stellt am Donnerstag ein Beratergremium der Bundesregierung Vorschläge vor, wie die Kosten der Energiewende verteilt werden können. Über diese Kosten wird seit langem gestritten.

Weltpremiere von „Diana“

Diana-News sind auch mehr als 16 Jahre nach ihrem Tod noch Welt-Nachrichten: Der Mythos Diana lebt weiter. Und immer noch ist er so stark, dass sich kein Filmemacher an eine große Leinwandversion des Lebens und Sterbens der Prinzessin getraut hat. Mit Oliver Hirschbiegel, der sich mit dem Film „Der Untergang“ einen Namen gemacht hat, hat sich nun ein Deutscher an den Stoff gewagt. Am Donnerstag feiert „Diana“ Weltpremiere in London.

Studie „Die Ängste der Deutschen 2013“

In Berlin stellt die R+V-Versicherung am Donnerstag ihre Studie „Die Ängste der Deutschen“ vor. Seit über 20 Jahren werden dafür rund 2500 Personen zu ihren Ängsten befragt. Sorge Nummer Eins im Vorjahr war die Euro-Schuldenkrise.