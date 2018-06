Das wird am Donnerstag interessant

Bundestagsgremium berät über Spionageaffäre

Das Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste berät am Donnerstag in einer Sondersitzung über die Spionageaffäre mit den USA. Die Runde tagt grundsätzlich geheim, Anlass für das Treffen sind die jüngsten Enthüllungen über Spitzelaktivitäten der Amerikaner gegen Deutschland.

Im NSU-Prozess wird erneut mutmaßlicher „Hammerskin“ vernommen

Das Oberlandesgericht München will im NSU-Prozess am Donnerstag erneut ein mutmaßlich ausgestiegenes Mitglied der militanten „Hammerskins“ vernehmen. Bei der letzten Befragung des Zeugen weigerte er sich, Fragen über seine Mitgliedschaft in der rechtsextremen Gruppe und über ihre Struktur zu beantworten. Der Vorsitzende Richter ermahnte ihn mehrmals, dass er zu Auskünften verpflichtet sei und kündigte seine erneute Ladung an. Die „Hammerskins“ gelten als eine Art gewaltbereiter Geheimbund mit strengen Ritualen und Schweigeverpflichtungen.

Bauministerin Hendricks lädt zu Wohnungsbau-Spitzentreffen ein

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) will mit einem Bündnis für bezahlbares Wohnen Maßnahmen gegen die hohen Mieten in deutschen Ballungsgebieten erarbeiten. Das Bündnis soll Wohnungs-, Bau- und Immobilienwirtschaft sowie den Mieterbund, Länder und Kommunen zusammenführen, das erste Treffen findet am Donnerstag in Berlin statt.

EU-Gerichtshof entscheidet über Markenschutz für Apple-Läden

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg soll am Donnerstag entscheiden, ob die Ladengestaltung der Computerfirma Apple eine Marke ist. Apple hatte die Einrichtung seiner Läden beim Deutschen Marken- und Patentamt in München als Marke schützen lassen wollen. Das Patentamt lehnte ab, weil den Geschäften die nötige Unterscheidbarkeit zu Läden anderer Elektronik-Anbieter fehle.

Ex-Bundespräsident Wulff spricht wieder zum Islam

Ex-Bundespräsident Christian Wulff spricht bei einem seiner ersten Auftritte seit seinem Freispruch über das prägende Thema seiner Amtszeit, den Islam. Wulff ist am Donnerstag in Hannover Gastredner auf einer Veranstaltung zur interreligiösen Verständigung, die anlässlich des islamischen Fastenmonats Ramadan organisiert wird. Mit seiner Äußerung, der Islam gehöre mittlerweile auch zu Deutschland, hatte Wulff eine heftige Debatte ausgelöst und sich viel Respekt unter Muslimen verschafft.

Tilda Swinton und Hilary Swank zu Berliner Modewoche erwartet

Zur Berliner Modewoche werden am Mittwoch die Oscar-Preisträgerinnen Tilda Swinton und Hilary Swank erwartet. Swank hat sich zur Schau des Labels Marc Cain angemeldet, Swinton ist dieses Jahr das offizielle Gesicht der Mercedes-Benz Fashion Week.