Das Warten auf die Herdenimmunität

Im früheren Geschäft von Alb Art an der Donaustraße werden sich die Türen noch in diesem Monat wieder öffnen: Dominik Seidel wartet noch auf die Lieferung von Ware, am Samstag, 24. Juli, will er mit dem Verkauf von Dekoartikeln beginnen.

Seidel betreibt zusammen mit seiner Frau in Sigmaringen auf dem Kasernenareal einen Zeltverleih: Neben Fest-, Party- und Pagodenzelten können dort auch Hüpfburgen gemietet werden: von A wie Anna & Elsa bis P wie Piratenturm.