Das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien war auch vor dem Brexit nicht einfach. Heute wiegt schwerer, dass es zwischen Deutschland und Frankreich ebenfalls Reibungsverluste gibt.

Ach, waren das noch Zeiten. Als der junge Tony Blair mit Gerhard Schröder über den Rhein schipperte und man sich des dritten Weges sicher war, eines Staates, der weniger kontrollieren soll und für ein positives Klima für unternehmerische Selbständigkeit sorgen soll. Oder als fast 20 Jahre später, als der konservative David Cameron extra nach Kreuth zur CSU kam, hofiert und bewundert von den deutschen Christdemokraten und der CSU. Dass ausgerechnet er es war, der die Fundamente für den Brexit legte, um seine Regentschaft zu sichern, wusste man da noch nicht. Wenn heute Boris Johnson neben Angela Merkel steht, dann hat dies höchstens den Effekt, dass die Deutschen einmal mehr froh sind, Merkel zu haben.

Die deutsch-englische Achse, sie ist Geschichte. Doch bevor man zu rührselig an Vergangenes denkt: Die deutsch-englischen Beziehungen waren nie perfekt. Helmut Schmidt hat oft genug klargemacht, wie schwierig es mit Maggie Thatcher war, die ihre Handtasche auf den Brüsseler Tisch knallte und ihr Geld zurück wollte. Und in den Zeiten der deutschen Wiedervereinigung soll sie kühl zu Papier gegeben haben, dass ihr zwei deutsche Staaten lieber seien. Damals waren der französische Präsident und der US-Präsident schon wesentlich hilfreicher.

Nun also wird es zu einer EU ohne Großbritannien kommen. Nach den langen Abschiedsquerelen hält sich der Schmerz in Berlin in Grenzen. Die Sichtweise, dass die Briten ohnehin nie ganz in Europa angekommen waren, ist verbreitet. Die Briten waren nie konstruktiv. Die Ingenieure Europas saßen immer schon in Paris und Berlin, hier schlug das Herz.

Doch auch hier gibt es jetzt Rhythmusstörungen. Das ist weit besorgniserregender als der Weggang der Briten. Denn die sind schon kräftig dabei, ihre Fehler zu korrigieren. Aber nur, wenn die EU einen neuen Schub bekommt, nur wenn sie demokratischer wird, die Wege kürzer werden und die Gesetzgebung reformiert wird, wenn Solidarität einen neuen Stellenwert bekommt, nur dann kann es gut sein, dass Großbritannien eines Tages zurückkommt.