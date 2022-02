Das „Team Weißnichtwas“ steht

Als bayerischer Ministerpräsident hat man’s auch nicht leicht: Zuerst spült einen unversehens eine Pandemie auf die Schaumkrone der bundesweiten Schlagzeilen. Weil man sich als Erfinder des „Teams Vorsicht“ permanent mit exzellenten Ratschlägen in Sachen Corona einbringt. Und dann wird man dafür nichtmal mit der Kanzlerschaft belohnt, wechselt also alsbald vom „Team Vorsicht“ ins „Team Umsicht“, ins „Team Augenmaß“ und schließlich ins „Team Freiheit“. Wer von der Wählerschaft sich gerade welchem dieser Teams zugehörig fühlt, versucht Teamchef Markus Söder in Anbetracht der näherrückenden Landtagswahl gerade herauszufinden. Um notfalls rasch ein neues Team aus der Taufe zu heben, etwa das „Team Weißnichtwas“. Mehr Teamplayer geht jedenfalls nicht – auch wenn gerade wieder ein paar Umbauten anstehen.

Was die Bildung von Mannschaften betrifft, hat man in Bayern auch beim gleichnamigen FC jede Menge Erfahrung. Wobei die Fußballer deutlich stabiler sind als die gewählten CSU-Landesregierungen. Während der FC Bayern seit 2012 ununterbrochen als deutscher Meister regiert, kann bei der CSU von aufsteigender Form seit der Landtagswahl 2013 keine Rede mehr sein.

Wie es 2023 laufen wird, hängt sicher auch ab vom CSU-Team, zu dem mit Dobrindt und Scheuer ja auch zwei legendäre Ex-Verkehrsminister zählen. Bleibt Herrn Söder zu wünschen, dass er am Ende der Wahlsaison nicht wie ein Schwimmtrainer Folgendes sagen muss: „Wir haben zwar nicht gewonnen, aber es ist wenigstens keiner ertrunken.“ (nyf)