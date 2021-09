„In jeder Hinsicht beschissen!“ - Die knackigsten Sprüche zur Bundestagswahl

Deutschland hat gewählt, doch nicht alle Parteien sind mit ihrem Wahlergebnis zufrieden. Die SPD ist Sieger und hat im Vergleich zur letzten Wahl 2017 kräftig dazugewonnen. Trotzdem steht noch nicht fest, ob Olaf Scholz tatsächlich auch Kanzler wird.

Denn wenn es nicht wieder eine Neuauflage der Großen Koalition geben soll, entscheiden die Grünen und die FDP, wer mit ihnen zusammen die Regierung bilden soll. Trotz gewaltiger Stimmverluste für CDU und CSU will der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, unbedingt regieren.

Lange Gesichter gab es auch bei den Linken und der AfD. Überraschend bleibt die Linke unter fünf Prozent und kommt nur dank drei gewonnener Direktmandate in Berlin und Leipzig erneut in den Bundestag. Die AfD verliert vor allem in den westdeutschen Bundesländern deutlich.

Die Situation ist also völlig offen. Wir haben die interessantesten und pointiertesten Zitate zur Wahl gesammelt.