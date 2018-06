Das Signal ist politisch verheerend

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM, am Freitag stimmt der Bundestag über die geplante Erhöhung der Parteienfinanzierung ab. Im Windschatten des sportlichen Mega-Ereignisses wollen sich die Parteien einen kräftigen Geldsegen genehmigen – von 165 auf 190 Millionen Euro soll die Finanzierung ab 2019 steigen. Was die Große Koalition taktisch geschickt eingefädelt hat, ist politisch verheerend. Union und SPD wollen vor allem die Löcher stopfen, die die Wahlverluste in die Parteibilanzen gerissen haben. Und das ein halbes Jahr, nachdem sie im größten Bundestag, den es jemals gab, zusammengekommen sind. Grundsätzlich hat sich das System der Parteienfinanzierung bewährt. Es ermöglicht den Parteien genügend Spielräume, enthält einen jährlichen Inflationsausgleich. Niemand möchte Verhältnisse wie in den USA, wo Parteien am Tropf von Konzernen und Lobbygruppen hängen, wo Kandidaten das Geld für ihre Kampagnen selbst eintreiben müssen. Aber es tut der Demokratie auch nicht gut, wenn sich die großen Parteien hierzulande im Eiltempo quasi selbst bedienen, wenn Opposition und Öffentlichkeit kaum Zeit zur Meinungsbildung haben. Es ist bedauerlich, dass sich Union und SPD vor der Debatte drücken.