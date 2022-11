Das neue Bürgergeld ist in Teilen fragwürdig

Arbeitsunwillige Jugendliche mit dem Lebensziel, „Hartzer“ zu werden, müssen sich umstellen. Aus Hartz IV wird zum 1. Januar 2023 das neue Bürgergeld. So hat es die Ampel-Koalition beschlossen, jetzt müsste nur noch der Bundesrat zustimmen. Doch die Union stellt sich quer, und zwar zu Recht. Denn so dringend notwendig die Erhöhung der Regelsätze um rund 50 Euro in Zeiten massiv steigender Lebenshaltungskosten ist, so wenig überzeugt die Reform in anderen Punkten.

Das Ansinnen der Sozialdemokraten ist klar. Sie wollen den Ruf der neoliberalen Härte, den ihnen die Agenda 2010 eingebracht hat, endlich hinter sich lassen. In den vergangenen großen Koalitionen konnte das nicht klappen, weil die Union die Hartz-IV-Gesetzgebung ja sehr viel mehr schätzt als ihre Erfinder. Doch der erhoffte Imagegewinn für die SPD ist mit Milliardenkosten verbunden. Deshalb ist es durchaus berechtigt zu hinterfragen, ob jemand, der seit mehreren Jahren arbeitslos ist, 60 000 Euro auf dem Konto hat und im eigenen Häuschen wohnt, im eigentlichen Sinne bedürftig ist. Einige werden nun sagen: Wenn er vorher gearbeitet und gespart hat, dann ja. Aber so differenziert ist das neue Gesetz nicht.

Um es einmal so zu sagen: Das Bürgergeld basiert auf einem äußerst positiven Menschenbild. Die Ampel-Koalition geht davon aus, dass Hartz-IV-Empfänger ein hohes Eigeninteresse haben, sich selbst aus der staatlichen Abhängigkeit zu ziehen. Deshalb hat sie kein Problem damit, die Sanktionen für Langzeitarbeitslose zu lockern, auch wenn diese dem Jobcenter fernbleiben. Deshalb setzt sie auf Weiterbildung statt auf kurzfristige Jobangebote – was an sich vernünftig wäre, wenn es denn funktionierte. Und sie baut darauf, dass Arbeitnehmer am unteren Ende der Lohnskala weiterhin ihren Job machen, auch wenn sie damit kaum mehr verdienen als Bürgergeld-Empfänger. Die Bundesregierung muss in den Verhandlungen mit den Ländern beim Bürgergeld nachjustieren. Sonst enttäuscht sie diejenigen, die mit ihren Steuern und Abgaben den Staat am Leben halten, aber auch jene, die dringend auf mehr Geld angewiesen sind.